Turistas quedan varados en Roma

León Gto.- Con una nula información por parte de la aerolínea, turistas de varias nacionalidades quedaron varados, esto luego que un vuelo procedente de Roma con destino a la Ciudad de México fuera cancelado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Fue a través de las redes sociales en que los afectados denunciaron lo ocurrido, videos y fotografías fueron difundidas, en compañía de textos, solicitando ayuda para tener una explicación del porqué se habría cancelado y sobre todo se solucione para continuar con su trayecto.

Se trató del vuelo 071 de la aerolínea Aeroméxico, mismo que partía del Aeropuerto de Fiumicino en Roma hacia la Ciudad de México, donde turistas de nacionalidad, mexicana, italiana, así como personas provenientes de India, Perú, por mencionar algunos, fueron los afectados.

"Realmente no sabemos cuál es la bronca real, desde ayer íbamos a tomar el avión, salía a las 20:26 horas, y nos lo cancelaron, ya nos tenían arriba del avión y de repente nos empezaron a decir por diferentes motivos que se cancelaba el vuelo, luego nos dimos cuenta de que había bastante gente sin poder tomar el vuelo de regreso a México, ayer nos dejaron en el avión sin aire, había gente que estaba a punto de desmayarse, horrible, ahorita no nos están dando nuestro equipaje", mencionó David Alcalá, un leonés que también se vio afectado.

A decir de los afectados, el sábado los llevaron a un hotel a las 6:00 de la mañana, para posteriormente citarlos a las 11:00 de la mañana en el aeropuerto, ya que no les han permitido recoger su equipaje.

LES MANDAN A LA POLICÍA



El desconcierto y la frustración era evidente entre los más de 200 turistas varados, puesto que entre los afectados se encuentran también personas de la tercera edad y niños, por lo que algunas personas comenzaron a reclamar, solicitar una explicación y hasta un reembolso, a lo que solo el personal del Aeropuerto dio la cara, pero para calmar a la gente mandaron a elementos de la Policía local para que fueran escoltados y calmados.

Hasta el momento la información sobre la cancelación continúa siendo desconocida, incluso a las 4:42 de la mañana los extranjeros continuaban en el Aeropuerto de Fiumicino esperando el equipaje que se documentó con anterioridad. Por lo que al día siguiente este proceso se debe volver a realizar con la esperanza que en esta ocasión se tenga respuesta de sus pertenencias.





PIDEN REEMBOLSO

Algunos de los turistas decidieron no lidiar con los problemas de la aerolínea al pedir el reembolso de los boletos que anteriormente compraron, a lo que tuvieron una respuesta negativa a través de sus correos electrónicos.

"Para volvernos más locos, no pudimos pedir reembolso porque nos posponen, no cancelan y ponen razones como la meteorológica o las condiciones del avión... No es por sobreventa comprobable", señaló uno de los afectados.

"Aeroméxico nos tiene bloqueados en Roma, Italia en el aeropuerto Fiumicino, no hemos podido regresar a México, muchos llevamos más de 5 días acá, le pedimos al @consulado de México en Roma, nos ayude por favor, no nos dan respuesta, estamos en el vuelo 071 ruta Roma-México", señaló en redes sociales la usuaria Ana María García.

Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido un comunicado oficial detallando las razones detrás de la cancelación del vuelo. Los pasajeros continúan a la espera de información por parte de la aerolínea y buscan respuestas sobre cómo se manejará la situación y si se les ofrecerá alguna alternativa para continuar con sus planes de viaje.