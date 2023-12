Triste navidad para los campesinos por falta de apoyo oficial

CELAYA, Gto.- A punto de concluir 2023, el panorama para los productores agrícolas es sombrío, por un lado para quienes perdieron los cultivos debido a la falta de humedad, y por el otro también para quienes lograron cosechar debido a los bajos precios de los granos y las deudas.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Al final, SEGALMEX no tuvo mayor capacidad para acopiar a precio de garantía las cosechas, en el caso de Guanajuato, se estima que no logró captar ni 20 mil toneladas de maíz, en contraste con el ofrecimiento inicial de recibir hasta 250 mil.

Te puede interesar: Abren convocatoria para trabajar en campos de Estados Unidos

Al respecto Erasto Patiño, dirigente estatal del Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos (CONSUCC) explicó que independientemente de la climatología adversa, “están las malas políticas que lleva a cabo el gobierno federal, el estatal hace un propósito de apoyar, pero no alcanza el presupuesto, esos 300 pesos por toneladas que brinda el gobierno del estado cuando menos son una ayuda para pagar el flete y la trilla”.





Erasto Patiño, dirigente estatal del CONSUCC. | Foto: Alfonso Berber | El Sol del Bajío





Esto, porque en realidad muchos de los que tuvieron cosecha no han podido pagar a los trilladores ni a los fleteros, y quienes tenían adeudo con los compradores (bodegueros) que hay en cada zona, les recibieron el grano pero como debían dinero se les hizo efectivo un pago en especie ( un trueque) y no obtuvieron utilidad, y con ello tampoco les han podido pagar a los de las máquinas trilladoras ni a los de los camiones que trasladaron el grano, estos a su vez tiene sus propios problemas porque deben de cubrir salarios y combustible.

Local Favorecen lluvias extraordinarias los cultivos alternativos en Guanajuato

Comentó que luego viene el efecto de este problema en los mercados locales, porque todos los negocios y prestadores de servicios esperan más compras en estos días, como es normal cuando hay buenas cosechas y por lo tanto mayor circulación de efectivo, por ejemplo quienes venden ropa o calzado, lo que no se está reflejando.

Patiño explicó que sumado a lo anterior y como no se recuperaron las presas de la entidad, es obvio que no habrá ciclo otoño-invierno nuevamente, en unos casos porque no hay agua y en otros porque la poca que está disponible seguramente la reservarán los usuarios de las presas para iniciar la siembra del ciclo primavera-verano 2024, con la esperanza de que haya buenas lluvias durante el año.

Solo sembrarán trigo o cebada quienes tienen riego de pozo, pero esto también a un costo más alto por el consumo de energía eléctrica, que es otro problema que tienen los agricultores con la Comisión Federal de Electricidad.