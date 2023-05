Tras el término de la pandemia, el médico Alejandro Macías dijo que hay lecciones que aprender

León, Gto.- Tras el anuncio emitido la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde decretó el término de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial, el médico epidemiólogo, Alejandro Macías, dijo que hay una sería de lecciones que aprender sobre todo por parte de las instituciones como invertir más en salud.

Esto luego de que explicó que es probable que llegue otra pandemia considerando que cada vez son más fuertes por lo que las personas no se deben de descuidar y permanecer en buenas condiciones.

"Otra lección que aprendimos es que hay que estar en las mejores condiciones posibles, que hagamos ejercicio, que controlemos nuestras enfermedades crónicas y las instituciones también tienen que aprender, creo que una lección que no hemos aprendido es que tenemos que invertir más y mejor en salud, no tenemos, se nos acaba el oxígeno, falta mucho por aprender ahí, hay cosas que hicimos bien como las vacunas, pero hay cosas en las que tenemos que aprender mucho", dijo.

Alejandro Macías comentó que los especialistas médicos prevén otra pandemia ya sea por la influenza o enfermedades a fin por lo que es necesario que la gente siga considerando las medidas de higiene que se implementaron desde el 2020.

Referente al uso del cubrebocas, si bien aseguró que no es necesario portarlo al exterior, sí lo recomienda ponerlo en lugares encerrados sobre todo si no hay buena ventilación.

"En el exterior no lo necesitas, eso ya es evidente, en interiores, si tú te metes a un lugar donde ves que todo mundo está reportando el mismo aire porque hay mala ventilación ¡Póntelo! ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada ponértelo. Bancos, oficinas, autobuses, hospitales", agregó.

En cuanto al tema de las vacunas, comentó que en México ya debería de haber vacunas para quien desee comprarla y ponérsela lo haga incluso aseguró que la Patria "no es mala, es una buena plataforma".

"Esa plataforma de Patria se puede adaptar a las nuevas variantes, lo importante es la plataforma y tenerla autorizada y ya después las modificaciones se hacen sobre la marcha año con año", añadió.