Propondrán al estado y federación reactivar planta de fertilizantes en Guanajuato

Los productores agrícolas de México deben aprovechar el fortalecimiento que realiza la Federación de los sectores estratégicos del país, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para consolidar la propuesta de reactivar la planta de petroquímica básica de Salamanca para producir fertilizantes que aporten al abasto nacional de urea.

así lo consideró el campesino y ex dirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense Rubén Vázquez, quien dijo que si se lograra que en Salamanca se reactivara la planta de petroquímica básica para producir fertilizantes, el país podría tener una soberanía alimentaria real.

Productores agrícolas buscan alternativas para mejorar rendimientos. / Fotos / José Almanza

“Lo que es un hecho es que el presidente López Obrador está fortaleciendo los dos sectores estratégicos del país como es Pemex y Comisión Federal de Electricidad, para mí es momento de que debiéramos acercar ese proyecto los productores, pero hay mucha pasividad en el productor, el productor es convocado a juntas y no asisten a las reuniones (…) hay dos cosas, el campo está envejecido, los luchadores sociales del campo estamos envejeciendo y a los jóvenes no les interesa el campo”, asentó.

Propondrán al Estado y la Federación reactivar la planta de fertilizantes en Guanajuato. / Fotos / José Almanza

En este contexto, Rubén Vázquez dio a conocer que este proyecto fue también presentado en Chihuahua, sin embargo, en aquella entidad no se pudo concretar por la falta de acuerdos y apoyo, por lo que será después del proceso electoral que el agro guanajuatense presente su propuesta al Ejecutivo Federal y al Estado, para reactivar la planta de fertilizantes que cerró hace casi tres décadas en Salamanca.

“Aquí sigue pendiente, de hecho ya chihuahua ya lo hizo Comité Pro Mejoramiento, pero la Gobernadora no aceptó, el productor proponía que se hiciera un fideicomiso con el Estado, la Federación y los productores, pero no se aceptó; nosotros en Guanajuato estamos esperando a que pasen las elecciones, para subir ese proyecto al Gobierno que quede, Guanajuato no ha planteado nada (…) porque ahorita todo lo vinculan, si uno se anda moviendo piensan que ando con este Gobierno o con el otro, por lo que queremos deslindarnos de todos los Gobiernos”, puntualizó.

Su costo es de alrededor de nueve mil pesos por tonelada, cantidad que se requiere una hectárea para un maíz de alta productividad. / Fotos / José Almanza

Para ello, se busca volver a operar la planta de fertilizantes que se ubica en el kilómetro 311 + 500, de la carretera Panamericana, en su tramo Villagrán – Salamanca, la cual desde 1997 dejó de producir fertilizantes con el argumento de la falta de materia prima gas natural, amoniaco y azufre.

“Esa planta hace 14 años que yo la visité con un grupo de gente, todavía estaba en condiciones de producir fertilizante, urea principalmente, era una empresa de la iniciativa privada a la que el Gobierno aportaba los insumos para que el fertilizante saliera a precio preferencial para el agricultor (…) en ella se producían alrededor de 800 toneladas diarias de urea, que sumadas a las otras plantas que había producimos el fertilizante que ocupaba el país, además de exportar a Sudamérica”, recordó.

¿Qué es la urea?

Es la principal fuente de fertilización nitrogenada en el mundo, especialmente en países en desarrollo; sus ventajas con relación a otros son: mayor contenido de nitrógeno, además que se puede incorporar al suelo previo a la siembra, en suelos neutros o ligeramente alcalinos.

Para producirla, se hacen reaccionar amoniaco y dióxido de carbono en presencia de un catalizador, en un recipiente especial a temperaturas entre 170 y 210 ºC y presiones que oscilan entre 170 a 400 atmósferas.

“Actualmente la urea se paga alrededor de nueve mil pesos por tonelada, para una hectárea se requiere mil kilos por hectárea para un maíz de alta productividad, el dolor del campo ahorita son los costos de producción, y los mayores costos de producción son tres energía eléctrica, diesel y fertilizantes, de los que el Gobierno tiene mano en ellos, por qué no exigirle que echen andar esas plantas de petroquímica básica, porque lo estamos trayendo de Ucrania el fertilizante, se está produciendo un poco en Hidalgo, en Querétaro y en Veracruz, pero no es suficiente para estabilizar los precios”, concluyó.