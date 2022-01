Transporte urbano y suburbano atiende medidas sanitarias

El cambio de color en el semáforo estatal y las campañas para limitar la movilidad mantienen al transporte en público en crisis, pese a cumplir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, informó Roberto Calvillo, representante del transporte Villa de Barahona.

La gente ya normalizó el uso del cubrebocas dentro de las unidades.

En este sentido, el transportista explicó que el transporte urbano y suburbano se mantiene atendiendo tres medidas especiales, la primera es que el operador y todas las personas que entran al vehículo deben portar cubrebocas, los operadores colocan gel antibacterial y la otra medida obedece a la limpieza de las unidades que se realiza cada a cada vehículo cuando llega a las base.

“Normalmente no dejamos subir a las personas que no traigan cubrebocas, pero prácticamente no tenemos problemas, la gente ya normalizó su uso y no tenemos problemas con esta medida”, dijo.

Roberto Calvillo señaló que se actualmente se encuentra trabajando entre el 45 y 50 por ciento de las unidades, explicó que el aforo dentro de éstas no llega al 100 por ciento a excepción de las horas pico que es cuando el número de personas incrementa.

A dos años de pandemia no logran la recuperación

“Cada que el semáforo retrocede de color nosotros somos los afectados, porque los gobiernos municipal estatal y federal realizan campañas para invitar a la gente que se quede en su casa y que no haya movilidad (…). Vivimos de la movilidad, si no hay movimiento de gente nuestros ingresos se van a la baja completamente; han sido estos dos años desde que empezó la pandemia en marzo, que nos ha pegado muy fuerte, hemos tenido problemas económicos porque los ingresos que tenemos son insuficientes para el operador, para el vehículo, para el combustible y para el mantenimiento de las unidades no alcanza a salir para cubrir las necesidades mínimas”, dijo Roberto Calvillo.

Señaló que desde hace dos años el combustible costaba siete pesos el litro y ahora cuesta 12.50 aproximadamente, y esto también está deteriorando al transporte en Salamanca, pues la demanda en el servicio disminuyó, no obstante, los transportistas harán un esfuerzo para que el virus no se propague.

En Salamanca operan más de 350 unidades en 60 rutas, en la modalidad de servicio de transporte colectivo urbano y suburbano.