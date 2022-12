“Tranquilos, den resultados”, dijo Diego Sinhue a aspirantes a cargo popular

“Ya andan muy movidos”, dijo el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, respecto a sus integrantes del gabinete estatal, así como alcaldesas y alcaldes que han aparecido en encuestas, pero la instrucción para ellos fue precisa: “tranquilos, es momento de trabajar y de dar resultados”.





Durante su visita a Irapuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que si hablan bien de integrantes de su gabinete es porque están haciendo bien su trabajo; no obstante, fue enfático y dijo que si durante 2023 no dan los resultados que él ha trazado, ya no estarán en el gabinete y por eso los conminó a seguir trabajando arduamente.

“Si no estuvieran haciendo bien su trabajo, ya los hubiera corrido, ahí no me tiembla la mano, créanlo”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo compartió que lo ha hablado en lo corto y en lo público con quienes han entre develado sus intenciones y con quienes han salido en encuestas como posibles candidatos, de que el trabajo que hagan, será el que hable por ellas y ellos.

“Lo que les he dicho públicamente se los he dicho en privado: tranquilos, es momento de trabajar y de dar resultados; solo tu trabajo es el que va a hablar bien por ti, esa es su mejor carta de presentación, no es la grilla, no es andar en fiestas, no es ponerse de cabeza, es hacer su chamba”.









Democracia no está en riesgo con Plan B

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que una eventual aprobación del llamado Plan B de la Reforma Electoral no sería un sinónimo de entrar a una tiranía y dijo que él confía en que, al final del día, la democracia siga siendo velada por la ciudadanía.

Dijo que Guanajuato es ejemplo de ello, pues el primer órgano electoral ciudadano nació en el estado y que después fue la pieza fundamental para que el Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), naciera.









“Siempre ha estado en juego (la democracia), por eso es importante que todos la defendamos, Guanajuato es punta de lanza, aquí fue el primer estado donde hubo una elección organizada por los ciudadanos, con el IEEG (Instituto Estatal Electoral de Guanajuato) surge el primer instituto electoral y surge en Guanajuato, en la elección de 1995, sirve de base para la reforma de 1997, que hizo al IFE, ahora el INE, entonces, creo que Guanajuato tiene esa gran responsabilidad de alzar la voz por la democracia en el país”.