Trabajan al 50% los talleres mecánicos

Baja en un 50 por ciento servicios mecánicos en el municipio desde que comenzó la cuarentena por el Covid-19, pues diariamente han recibido entre dos a cinco servicios.

El presidente de la Asociación Salamantina Automotriz, Juan Resalió Silva García, informó que los servicios mecánicos han generado bajas de hasta un 50 por ciento a raíz del comienzo de la pandemia.

Manifestó que tras la declaración del sector Salud de quedarse en casa, algunos mecánicos han tenido la necesidad de cerrar sus talleres, debido a los pocos o casi nulos servicios que reciben pues pasaron de recibir pues entre 14 a 15 servicios diarios a únicamente de dos a tres diarios, a la llegada de la pandemia.

Asimismo, señaló que los 14 mecánicos que pertenecen a la asociación, han tomado las medidas sanitarias estipuladas por la Secretaría de Salud, como es lavado de manos correcto, así como la sana distancia.

Recalcó que por el momento no han cerrado sus puertas debido a que no aparecen dentro de los establecimientos no esenciales a nivel federal, por lo que ninguna autoridad les ha pedido que cierren, pero que en el caso de llegar a la fase 3, entonces no podrían aguantar más que un mes.