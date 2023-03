Trabaja Salamanca e Irapuato en coordinación de Observatorios Ciudadanos

El presidente del Observatorio Ciudadano Raymundo Gómez García, dio a conocer que en coordinación con su homónimo de Irapuato, se determinó que los problemas de inseguridad derivan de una descomposición social, a través de las investigaciones y análisis realizados.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“A qué me refiero a la descomposición que se tiene detectado un incremento en drogadicción, violencia a la mujer, la delincuencia organizada, alcoholismo etcétera, estamos viendo que los niños y por el tema de la situación que hay pues los estamos dejando solos están muy abandonados y ellos se pueden caer muy fácil en las tentaciones, en las amistades malas que los inducen a la droga al alcohol a la vagancia, a no estudiar a abandonar muchas cosas y los mismos papás no se dan cuenta porque están ocupados en sus problemas o a veces es existe ese alcoholismo dentro de la familia.”, apuntó.

Derivado a ello y con la finalidad de permitir una mejor integración familiar y social, el Observatorio Ciudadano, está trabajando en programas de fútbol, música, Planet Youth, pese a que la organización no tenga un gran presupuesto para realizar este tipo de programas, pueden gestionar ser el puente entre sociedad y gobiernos, para bajar estas iniciativas.

Local Realizan primera Mesa Interinstitucional del programa Planet Youth del 2023

Raymundo Gómez informó que, parte de las acciones del Observatorio Ciudadano es también que la misma sociedad se organice ya que también es imposible que el estado pueda o el municipio pueda abarcar todas las demandas y necesidad que una población requiere.

“Estas acciones serán parte de lo que se pretende hacer por parte de la organización civil, por ello se va a tener gente que va a estar trabajando en diferentes diagnóstico y sobre todo trabajar en dualidad que se va a tener con los demás observatorios para tener esa información y cada mes estar dando esa información. Esto será también para los temas de seguridad y se suman en otros temas que puedan ser interesantes y con la información pedir ayuda a los gobiernos para que se otorguen ayuda y hacer equipo y sobre todo y lo más importante es tener una sociedad proactiva”, agregó.

En conclusión, el presidente del Observatorio Ciudadano determinó que si no hay una sociedad en donde las personas se sensibilicen y quieran aportar, no se va a poder avanzar “aquí se trata de que también aporten de que levanten la mano, de que se sumen a esta ciudad, en donde creo que la sociedad civil es la que manda ,nosotros quitamos y podemos a los alcaldes, diputados y senadores, y eso lo sumamos una sociedad activa y preocupada yo creo que podemos lograr un cambio circunstancial en esta ciudad”, concluyó.