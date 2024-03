Tiene Salamanca nuevo presidente municipal interino

En el marco de la décima sexta sesión extraordinaria de Ayuntamiento, Ulises Banda Coronado tomó protesta como presidente municipal interino, luego de que se aprobó la licencia al cargo de César Prieto por 70 días, con efecto del 31 de marzo al 9 de junio, asimismo, tomaron protesta como nuevos regidores; Alberto José Amor Varela y Janet Frías Ruíz, en el lugar de Diego Calderón Martínez y Coral Valencia Bustos.

En torno a ello, Emilia Verastegui de la Garma, presidenta del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, no aprobó la designación al señalar que en la presente administración se han elegido a personas del círculo familiar de César Prieto para ocupar cargos públicos.

“Deberíamos de estar analizando quién entró como Alcalde interino, por que todos sabemos que es su familiar, su compadre y yo creo no se trata de eso, yo creo eso, yo por eso estoy muy agradecida con Gerardo Arredondo, por que el se comprometió a no tener a compadres, amigos o familiares haciendo como que saben del tema, porque debe entrar gente profesional y este es el motivo por el cual durante toda la administración se ha hecho esta simulación y a parte no han podido mantener un director por más de tres o cuatro meses porque es puros inventos”, asentó.

Participan en contienda electoral

A partir de los primeros minutos de este domingo de ramos, Ulises Banda Coronado se convirtió en presidente municipal interino, tras la solicitud de licencia de César Prieto, buscará la reelección por Morena para el periodo 2024-2027, con lo que el partido podría llegar a tres periodos consecutivos al frente del Ayuntamiento de Salamanca y de esa manera convertirse en el primer Presidente Municipal que repita de manera consecutiva el cargo, luego de que en los procesos electorales de 2018 y 2021, a los aspirantes a la elección continúa no les favoreció el voto del padrón electoral.

En este mismo sentido, Coral Valencia solicitó licencia al cargo como regidora de Movimiento Ciudadano, para participar en su tercer proceso electoral, en el que como candidata contienda por la Presidencia Municipal, luego de dos ocasiones en que buscó el cargo por parte del Partido Revolucionario Institucional, ahora para el periodo 2024-2027 lo hará con un nuevo abanderamiento, tras renunciar al PRI luego de más de casi 20 años de militancia.

Por su parte, Diego Calderón que en marzo renunció a la militancia de Movimiento Ciudadano, partido por el cual fue candidato a la Presidencia Municipal en 2018, sin embargo, en este nuevo proceso participará como candidato de Acción Nacional por la diputación por el Distrito XIV de Salamanca. Estas solicitudes se aprobaron de manera unánime, la tarde del pasado jueves durante el desarrollo de la sexagésima primera sesión ordinaria.