Temen habitantes de Las Granjas demolición de bardas perimetrales

Luego de que en 2020 habitantes de la colonia Las Granjas iniciaron a colocar bardas perimetrales y rejas para limitar los accesos, con la autorización de la entonces administración municipal, El representante de la asociación de colonos Patricio Silva señaló que la autoridad municipal pretende derrumbar las bardas para en su lugar colocar rejas, situación con la que no están de acuerdo los residentes.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Vino una persona de la Presidencia diciéndome que venían a platicar conmigo para que autorizarán que nos iban a tumbar las bardas, pero que estuviéramos enterados (…) esas bardas las pagamos entre todos los colonos, no es cuestión de que el municipio nos lo dio, si nos lo hubiera dado el municipio quizá”, externó.

Local En Salamanca se han instalado siete controles de acceso a colonias o circuitos

La administración pasada autorizó la construcción de las bardas perimetrales y la instalación de dos rejas a través de un estudio por parte de Ordenamiento Territorial, mediante el cual se autorizó la instalación de estos filtros como parte de la estrategia para mantener segura la colonia luego de varios atracos cometidos en su interior.

“Nos habían robado siete vehículos, habían matado a ocho gentes aquí, incluso había una casa de seguridad, además del robo a ocho domicilios y el secuestro de una pareja mayor; por eso se autorizó”, asentó el colono.

Respecto a la demolición de bardas, se dijo que el personal de la administración municipal comunicó que en su lugar se instalarían dos rejas, una costeada por el municipio y la segunda por los colonos, situación que no aceptaron, “así no, si nos la ponen completas o no (…) el dinero no lo puse yo, ni la mesa directiva, lo pusimos todos los colonos y es una cuestión de toda la colonia, no mía, ni de la mesa directiva”, concluyó.

En Salamanca existen al menos 37 rejas instaladas en colonias y circuitos, con la intención de reforzar la seguridad de los residentes; al respecto la dirección de Ordenamiento Territorial informó que la colocación de este tipo de filtros debe cumplir con una serie de requisitos y dictámenes a favor de instancias cómo Protección Civil y Seguridad Pública.