En Salamanca se han instalado siete controles de acceso a colonias o circuitos

En Salamanca existen al menos 37 rejas instaladas en colonias y circuitos, con la intención de reforzar la seguridad de los residentes; al respecto la dirección de Ordenamiento Territorial informó que la colocación de este tipo de filtros debe cumplir con una serie de requisitos y dictámenes a favor de instancias cómo Protección Civil y Seguridad Pública.

Al respecto, Gabriel Torres titular de la dependencia explicó que de esa cifra, una se encuentra en proceso de retiro, en específico las bardas de la colonia las Granjas, seis sin seguimiento de los particulares, 15 con anuencias positivas en el año 2021, de las cuales se revisaron para renovación pero algunos no han renovado, cinco en proceso de respuesta de colonos y/ o dependencias para su visto bueno, siete autorizaciones de instalación de rejas en el 2022, tres solicitudes en donde ninguna documentación se ingresó, además indicó que también hay solicitudes ingresadas pero que no se ha podido dar seguimiento derivado de que no existe Comités de Participación.

"Nosotros también dependemos de lo que es Movilidad, Seguridad Pública y Protección Civil, respecto a la solicitud de alguna documentación o se cumpla con ciertos lineamientos, accesos peatonales, dimensiones de rejas, que no se obstruya el libre tránsito, ni el acceso a los servicios públicos o de emergencia debido a que ha pasado, lo que pueden hacer es contar con guardias que dé el acceso y lo controlen como en algunos fraccionamientos dónde los visitantes se registran y entregan una identificación que les da de regreso al salir", explicó.

El director, invitó a la ciudadanía a acercarse a la dependencia para dar seguimiento a las solicitudes que hay pendientes. Además señaló que para el retiro de rejas, se debe primero realizar un procedimiento, esto luego de que ha habido ciudadanos que han sido amedrentados por funcionarios y amenazan con quitarles las rejas al no contar con permiso.

"No se dejen engañar con que llegan y los amedrenten que los van a quitar en ese momento, se lleva un proceso también para eso, tenemos varias solicitudes o quejas de que han llegado personas de hecho hasta fuera de la dependencia queriendo intimidar a las personas, la invitación de parte de nosotros es a regularizar sus rejas y que cumplan con los requisitos para que puedan contar estas rejas", concluyó.