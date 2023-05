Tema de seguridad no debe politiarse: Alvar Cabeza de Vaca

Contrario a las declaraciones del alcalde César Prieto y al presidente de la comisión de Seguridad Juan Ortega Gasca, el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, afirmó que si se tiene una buena coordinación entre municipio y estado en materia de seguridad, además de contar con la presencia de las Fuerzas de Seguridad Pública en Salamanca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En este contexto, el regidor de Morena Juan Ortega Gasca manifestó que, “la descoordinación que existe entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, las autoridades municipales han recurrido a reforzar y plantear acciones para reducir el índice delictivo en la ciudad”.

Derivado a ello, el Secretario de Seguridad del Estado de Guanajuato, consideró que los comentarios realizados por el regidor morenista, están fuera de lugar. “Se equivoca completamente el regidor, en cuanto a resultados comparados y asuntos llevados por actuación policial al ministerio público, supera por mucho la actuación de la policía estatal contra los resultado que presenta la policía municipal; claro que si, este tipo de reuniones en donde se encuentra el alcalde nos sirve para afinar esta coordinación, no hay municipio en el estado en donde no haya coordinación por parte de la Secretaría y no solo en el tema de seguridad”, dijo.

Alvar Cabeza de Vaca Appendini, puntualizó que la seguridad no debe de politizarse, ya que a nivel estatal se tiene como consigna apoyar a los 46 municipios de Salamanca en este tema.

Local Empresarios salmantinos se reúnen con secretario de seguridad

“Yo considero que patrullar juntos es disminuir la fuerza operativa, hay áreas que vigilan unos para poder hacer más efectiva estas vigilancias y hacer más efectiva esta presencia; podrán decir muchas cosas, yo lo he dicho que en materia de seguridad y por instrucciones del gobernador no hay ningún distingo político; él es responsable de sus palabras y yo de las mías”, manifestó.

En el tema de los homicidios dolosos, Appendini manifestó que se han presentado una disminución considerable al igual que en los delitos de robo a casa habitación y negocio se encuentran por debajo de la media nacional.

“Hemos notado una disminución en el homicidio doloso en el estado de Guanajuato por encima de 28% encima de lo que va de la administración; tenemos en cuanto índice el tema de lesiones dolosas, que es parte de lo que se trabaja en reacción, supervisión y persecución en caso de que ya estén en carpetas de investigación también en robo a negocio y casa habitación”

En torno a las declaraciones realizadas por el alcalde César Prieto Gallardo, dijo, “yo he leído que dice en aumentar la coordinación y por supuesto ya platicamos y establecimos acuerdos para aumentar la coordinación, no veo notas donde diga que no hay coordinación, al contrario él mismo es testigo de que si hay presencia de las fuerzas de seguridad pública en Salamanca y no solo la presencia por sí sola y eso lo dice el alcalde; sí tenemos coordinación y puede mejorarse”.