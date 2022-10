Supera Salamanca concentraciones de SO2

Salamanca ha rebasado el valor limite de concentraciones de Dióxido de Azufre (SO2) en 143 veces y registrado cinco precontigencias ambientales durante 2022; en ese sentido, Miguel Granados Baeza, ambientalista y representante de la Asociación Valle del Lerma, aseguró que hacen falta medidas más estrictas por parte de las autoridades en contra de las empresas paraestatales a fin de procurar la salud de los salmantinos.

El ambientalista, dijo que no existe voluntad por parte del gobierno municipal para resolver los temas ambientales de Salamanca, que aunque no tienen mucha injerencia sobre las paraestatales como lo tiene la Federación, su tarea es presionar para que se apliquen acciones más severas contra estas empresas por los malos procesos industriales y de mantenimiento que perjudican el medio ambiente.

“El gobierno de estar insistiendo en eso que se hagan las cosas con cuidado o se prevean lo que puede ocurrir pero desafortunadamente, no se ha hecho nada, ese es precisamente el problema que tenemos aquí en Salamanca, que no se hace nada y las autoridades lo hacen al ahí se va, a estar esperando que va a suceder, no se hace una revisión preventiva en toda la industria y eso es lo que nos ha ocasionado problemas”, explicó.

Indicó que, los directivos de las paraestatales como Pemex ignoran las indicaciones del gobierno municipal, porque argumentan que estos tipos de accidentes no están previstos al momento de realizar los procesos industriales y es por eso, que no cuentan con protocolos de prevención adecuada para evitar daños a la salud pública.

“Petróleos Mexicanos no obedece a las indicaciones municipales, porque es una empresa federal, pero como empresa federal, debe de tener en cuenta que está asentada en un municipio que le dio cabida en su territorio y que lo debe de cuidar, por eso deben de estar preocupados por hacer las cosas bien y premeditadamente para que no sucedan incidentes”, indicó.

Señaló que es precisamente la falta de protocolos de prevención en los procesos industriales, lo que está generando que se superen los límites permitidos de Dióxido de Azufre (SO2) en el aire más de 143 veces y se registren cinco precontigencias en lo que va del año.

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), del 13 de agosto al 20 de septiembre, las concentraciones de SO2 en promedio de 1 hora permanecieron por debajo del valor límite que es de 75 partes por billón, dicha norma fue superada a partir del 21 de septiembre en 143 ocasiones al registrar concentraciones horarias máximas por encima de 250 ppb, los días7, 9, 10,18 y 19 de octubre.

Activación de Precontigencia se informa tarde

Por su parte, Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, encargada de la Comisión de Medio Ambiente, informó que la precontigencias por SO2 comenzó desde las 3:00 de la mañana del pasado miércoles, sin embargo, el pronunciamiento por parte de las autoridades municipales llegó 15 horas después, por lo que urgió a que se dé seguimiento al tema y para aviso oportunamente a la ciudadanía.