Suma PAN Guanajuato 24 demandas contra Morena frente al proceso electoral del 2024

León, Gto.- Frente al proceso electoral de cara al 2024, el PAN Guanajuato ha interpuesto 24 denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) contra Morena, algunas por supuestos actos anticipados de campaña, como las bardas que aparecieron los últimos días en León e Irapuato en alusión a Ernesto Prieto Ortega.

El líder blanquiazul en la entidad, Eduardo López Mares, anunció en su rueda de prensa semanal de este martes, que encuestas como la que presentó Ernesto Prieto el domingo donde aseguró que Morena lleva la delantera en Guanajuato por arriba del PAN, son falsas y donde además apoyaron el proyecto político del secretario de gobernación, Adán Augusto López.

En este sentido, señaló que están violentando la ley con este tipo de irregularidades y que el PAN va a seguir interponiendo denuncias.

“Del primer tema de lo que están haciendo de manera ilegal la gente de Morena en este caso Ernesto Prieto al presentar un supuesto proyecto político, estuvo en Valle, ahora lo que tú me señalas este fin de semana y proyectado a Adán Augusto yo quiero decirte que está cometiendo irregularidades, está cometiendo y violando la ley de manera sistemática, nosotros hemos instruido al jurídico del Comité Estatal para que estén presentando las denuncias”, dijo.

López Mares solicitó al INE y al IEEG que no les dé miedo ya que considera que no le quieren entrar a estos temas de manera decidida, pues se requiere de equidad para todos los partidos en la próxima contienda electoral.

En este tenor, dijo que Morena ya está lanzando a sus “corcholatas” con nombre y apellido y con ello están violentando la ley de manera sistemática, además de que se están usando recursos públicos de procedencia ilícita.

“Están utilizando recursos que no sabemos si provienen de lo que le quitan al pueblo para dárselo a lo robado o ¿cómo era? No me acuerdo, pero al final de cuentas no sabemos si vienen de ahí o los moches que pedían en Profeco a los gasolineras o si provienen de los supuestos asaltos a los Bancos del Bienestar más de ciento y tanto bancos que han sido robados no sabemos de dónde provenga si viene de dinero ilícito”, agregó.

El presidente del PAN en Guanajuato reprobó la visita del canciller Marcelo Ebrard Casaubón a Guanajuato, en específico a Salamanca y León, a este último municipio a la Feria Nacional del Libro (Fenal) a promocionar un libro. El panista criticó que además de todo lo va a vender y que su visitas son en horario laboral.