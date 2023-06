Sufre el municipio de escasez de hielo, ante las altas temperaturas

Con las altas temperaturas se ha presentado una gran demanda en el consumo de hielo en la ciudad, mismo que en los últimos días se ha presentado una escasez del mismo en tiendas de conveniencia de la localidad.

Durante el fin de semana en el municipio salmantino se presentaron altas temperaturas, en especial durante la tarde, en donde llegaron a superar los 30° centígrados, en donde además de aumentar el consumo del líquido vital, aumentó el consumo de hielos en la ciudad.

Mediante el transcurso de los días la gente fue haciendo cada vez un uso más constante de este sólido, presentando una alta demanda en los diversos centros de conveniencia, haciendo cada vez más complicado el obtener este elemento.

Al día de ayer esta problemática seguía haciéndose presente en varias ubicaciones del municipio de Salamanca, en donde dueños de algunas tiendas de conveniencia desconocían el motivo por el cual no contaban con este artículo en sus negocios.

“Desde el viernes pasado no contaba con hielo, pero así como está el clima si se consume bastante; normalmente los fines de semana es cuando a mí se me termina el hielo desde tempranas horas se me termina; en varias tiendas de conveniencia se batalla para conseguirlo”, añadió Valeria.

De acuerdo a la información de la comerciante, comentó que “me han informado que no han producido la cantidad suficiente y es en estas fechas cuando más deben de producir, porque es cuando la gente los utiliza más para poder mantener fresca su bebida”.

La demanda de este producto, no es exclusivo del municipio de Salamanca, también esto se hace presente en los municipios aledaños como lo es Irapuato, Celaya, León y Silao, por mencionar algunos de ellos.