Subsiste asilo gracias a la buena voluntad de salmantinos

Desde su fundación en el año de 1869 y a través de los 155 años que tiene el asilo para adultos mayores La Conferencia, ha podido subsistir gracias a los donativos económicos y en especie realizados por la buena voluntad de la comunidad salmantina, así como sus instituciones y la iglesia.

El asilo se fundó a raíz de la preocupación de la iglesia darle a las personas un hogar a quienes ya no tenían familiares y nadie los atendía por diversas situaciones o circunstancias de la vida; algunos que no se casaron, otros que vinieron solos hasta esta ciudad, algunos otros abandonados; entonces la iglesia católica inició el proyecto de crear un asilo, para aquellos que no podían valerse por sí mismos; en este asilo los adultos mayores tienen donde desayunar, comer y cenar, además de poder dormir.

Lugar de apego a Dios

En este lugar los abuelitos tienen una vida espiritual, ya que se celebra una misa y a diario se reza un rosario, así mismo reciben la visita de varios grupos eclesiásticos juveniles. En cuanto al número de personas que se ha atendido en el asilo no se tiene una cifra exacta; pero si se ha brindado asistencia y hospitalidad a cientos de adultos mayores no solo salmantinos, sino de otros municipios e incluso de otras entidades.

En cuanto a los gastos y necesidades que tienen los adultos mayores, Maricruz Martínez encargada del asilo, externó que son la toma de medicamentos ya que la mayoría de quienes ahí residen toman algún medicamento ya sea controlado o para algunas enfermedades crónicas como la diabetes; algunos otros solo de ingesta de vitaminas.

Para ello hay grupos y asociaciones civiles, como la población en general que se acercan a realizar donativos en especie, ya sean medicamentos, vitaminas, víveres, pañales, por mencionar algunos. “Sabemos que no es suficiente, aunque sin comer no nos quedamos, pero si necesitamos más apoyo”, refirió.

No todos cooperan con el donativo que recaba CMAPAS

Una de las modalidades para el apoyo económico al hogar de los adultos mayores, es a través de los recibos que expide el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS), en cuya facturación del servicio se agregan algunos donativos entre ellos, el de un peso destinado al asilo de ancianos, apoyos que algunos ciudadanos piden se retiren de su cuenta; lo que se traduce en una situación es de voluntad, lo que hace tener ingresos muy variables.