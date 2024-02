Sostiene SFIA que no hay subejercicios presupuestales

Guanajuato, Gto. El subsecretario de Finanzas e Inversión del estado de Guanajuato, Edmundo Soto, sostuvo que no existen subejercicios presupuestales de 2023, pues todo el recurso está etiquetado.

En entrevista, después de ser cuestionado sobre los 14 mil millones de pesos no ejercidos el año pasado, aclaró que no es porque sobrara ese dinero, sino que no se alcanzó a ejecutar.

Previamente se le cuestionó sobre el tema al secretario de Finanzas, Inversión y Administración del estado, Héctor Salgado Banda, a lo que se limitó a decir que ya se ha explicado en años anteriores que no son subejercicios presupuestales, sin dar mayores detalles.

“No es subejercicio ya lo hemos explicado de manera recurrente en las glosas, y si me dan oportunidad lo voy a volver a explicar en esta glosa de finales de febrero, pero ya lo hemos platicado muchas veces, no hay subejercicio”.

Posteriormente Edmundo Soto, subsecretario de la dependencia estatal, explicó que se ha solicitado cambiar el nombre de subejercicio en la tabla de la cuenta pública estatal, pues es incorrecta esa denominación, a lo que dijo debería etiquetarse como saldo presupuestal.

“Esta información sale en la cuenta pública de los formatos que obliga la CONAP de Ley de Disciplina Financiera, es un formato estándar para todos los estados y no podemos modificarlos; en ese formato hasta el último hay una columna que se le llama subejercicio, pero está mal. Nosotros hemos pedido que mueva el título de esa columna”.

Reiteró que esos recursos no se ejecutaron por los tiempos en los que se licitaron, pero subrayó que no significa que estén de libre disposición para este año, pues ya están destinados para diferentes acciones específicas que no pueden moverse.

“Lo que se ha dicho en la glosa año tras año es esto, este recurso lo tengo comprometido, que no terminé de gastarlo y que el año siguiente se va a terminar de gastar, de estos 14 mil millones de pesos, por ejemplo, la carretera San Miguel de Allende-Silao son tres mil millones”.

Finalmente, Edmundo Soto comentó que, en caso de tener algún recurso de economía, la propia Ley menciona en qué se puede gastar y en que no.

“No puede haber subejercicio por estas economías, pues lo que pasa es que estoy siendo más eficiente con el recurso que se nos dio para invertir”, concluyó.