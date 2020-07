Sólidas inversiones en Salamanca ante emergencia de seguridad

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raymundo Gómez García hizo un llamado a “no echarle más leña al fuego” en el tema de la inseguridad y aclaró que no hay riesgo de salida de inversiones por la vecindad con Celeya ni por los eventos propios de la delincuencia en el municipio.

Los recientes acontecimientos en Celaya y la inseguridad propia del municipio no han generado incertidumbre en las inversiones locales.

El dirigente empresarial precisó que la situación local es diferente a la de otras ciudades ya que cada municipio tiene sus problemas en particular. “Celaya vive momentos muy difíciles, pero no podemos generalizar. Esto que pasó es muy lamentable y no abona nada a la imagen de Guanajuato, ni de Celaya”.

En Celaya, las voces empresariales han amagado con cerrar sus establecimientos y llevar sus capitales a otras latitudes frente a la violencia desatada a su más altos niveles.

“No creo que estemos en esos niveles. Primero hay que ver qué inversionistas quieren invertir en Salamanca. Entiendo que no ha habido una buena gestoría en el tema (de atracción de inversiones) o a lo mejor no estoy enterado de las gestiones de Desarrollo Económico”, pero tampoco existe una alerta del empresariado, reconoció.

Informó que antes bien, está pendiente la instalación de dos nuevas empresas en el municipio gestionadas e impulsadas por la iniciativa privada, sin embargo, planteó, “no podemos adelantarnos a los hechos. Siguen su curso. La información que tengo es que no se ha suspendido nada...las inversiones en Salamanca no se han ahuyentado. No tengo información en ese sentido”.

“Aquí, la pertinencia es no estarle echando mas leña al fuego. Esta más que claro lo que se tiene que hacer. Tiene que haber una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno y nosotros como sociedad también aportar. Colaborar, coadyuvar, no queda de otra”. dijo Gómez García.

Reconoció que los recientes acontecimientos en Celaya son muy lamentables y “sí , hay que exigirles a las autoridades a todos los niveles resultados, pero hay que tener otra mentalidad, la de estar sumando, ya no buscar esa nota roja, no buscar esas lamentaciones. Mejor ante este tipo hechos lamentables, ver que podemos hacer”.