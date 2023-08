Solicitan pavimentación y alumbrado en calle Octubre

La calle Octubre, Septiembre y sus diagonales en la colonia Constelación, consideradas avenidas principales carecen de pavimentación y alumbrado público y a pesar de los múltiples oficios que se han interpuesto a los gobiernos municipales para la intervención de las vialidades, la respuesta ha sido negativa, ya sea por la falta de recursos, por ello, habitantes del lugar han solicitado la intervención de las arterias viales, esto ante la llegada de las lluvias que ocultan los socavones y provocan accidentes.

De acuerdo a los habitantes, esta problemática prevalece desde hace 30 años y a la fecha sigue sin haber respuesta, la preocupación es mayor ahora que comenzaron a registrarse lluvias más recurrentes en el municipio de Salamanca, ya que, provocan que los socavones no sean tan visibles para automovilistas y peatones, lo que incluso, ya ocasionó accidentes.

Esta problemática afecta a más de 20 familias que hacen uso de estas arterias viales, sin embargo, a lo largo de todo este tiempo únicamente se ha logrado concretar el revestimiento de tezontle, pero, esta estrategia en lugar de ayudar a los vecinos, solamente ha generado que sus viviendas queden debajo de los niveles establecidos y daños a sus casas.

"Nosotros somos los olvidados, las calles octubre y septiembre, además de las diagonales son vialidades principales y lo único en lo que nos han atendido es en el revestimiento con Tezontle, esta situación ha generado que adultos mayores se caigan en los socavones de tierra y otros accidentes, lo que nosotros pedimos es que se nos atienda, porque, lo único que nos han dicho es que no nos han considerado, porque no es una zona habitable, tratamos de hacer la solicitud por parte de gobierno del estado y nos comentaron que estas calles ya aparecen pavimentadas, no sabemos qué hacer la verdad nos sentimos en el olvido" dijo María Elena, vecina del lugar.

Otra de las peticiones, fue la intervención del sistema de alcantarillado, que tiene más de 30 años sin brindarse mantenimiento, por lo que temen pudieran colapsar las líneas de drenaje, aunado a ello, solicitaron la intervención de diversas luminarias que se ubican en las calles antes mencionadas, ya que se convierten en zonas para la comisión de actos delictivos.