Solicitan ayuda para encontrarse con chucho

Familia se une, para organizar ventas de comida , recaudar fondos y poder pagar un viaje a Quebec Canadá para asistir a “Chucho” joven salmantino que mantiene una lucha contra el cáncer de estomago en aquel país.

Chucho viajo hace tres años a Canadá con una visa de trabajo para ayudar a sus padres económicamente, pues su madre padece una enfermedad crónica y su papa es comerciante.

Abigail, hermana de chucho, relató como a raíz de un accidente de trabajo, fue que le detectaron cáncer en el estomago, “luego de unos estudios, le detectaron unas manchas en su estomago, que resulto ser cáncer, con este diagnostico le daban seis meses de vida, sin embrago comenzó el tratamiento de quimioterapias. Estaba en su tercer mes de tratamiento cuando las cosas se complicaron”

El lunes 2 de agosto indicó a su familia que recibiría su penúltima quimioterapia, luego de esto, duro varios días sin comunicarse, hasta que reciben una llamada revelándoles que Chucho se encontraba en el hospital y solicitaban la autorización para realizar una cirugía necesaria para salvarle la vida.

“Los doctores acompañados de un traductor nos explicaron que debido a las quimioterapias se le tapo la Orta del corazón y debido a la distancia entre su hogar y el hospital, que son casi dos horas de camino le falto oxigeno al cerebro lo que le provoco una trombosis” dijo Abigail

Luego de dos cirugía los médicos no daban esperanzas de vida, sin embargo a unos días de que esto sucedió, ya se le retiraron los aparatos que le ayudaban a respirar, supero una neumonía que también adquirió en el hospital, ha despertado del coma inducido en el que estaba y ante los diagnósticos adversos que auguraban que no movería su lado derecho, que no reconocería a su familia y que no podría hablar, el ha comenzado a mostrar signos de mejoría.

Ante esta situación que inició desde el mes de abril con un diagnostico de cáncer, sus padres comenzaron con los trámites para poder viajar a Canadá y estar acompañando a su hijo durante este difícil proceso , sin embargo con la pandemia , los altos costos y los trámites burocráticos, esta acción se ha visto retrasada.

Hoy están realizando venta de comida y otros alimentos para recaudar fondos y viajar lo antes posible a lado de su hijo, además solicitan la ayuda de autoridades municipales, estatales y federales para poder agilizar los trámites y poder llegar a Quebec, ciudad donde está hospitalizado Chucho.