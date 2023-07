Solicitan apoyo para gatos abandonados en la E.T.T.O.E Salamanca 

Salamanca, Gto. Además del abandono de perros, otra de los sectores que se enfrenta a la indiferencia de los seres humanos, son los gatos y el ejemplo más claro, radica en los más de 12 mininos abandonados al interior del edificio antiguo de la Escuela Técnico Terminal Oficial Estatal ( E.T.T.O.E ) Salamanca desde principios del 2023, por lo que, la agrupación Evelyn Rescate, solicitó apoyo a la ciudadanía y las autoridades para la alimentación y esterilización de los felinos y asimismo reciban atención médica, ya que algunos de ellos están enfermos.

Gastan hasta 2 mil pesos en alimentos

De acuerdo a las rescatistas, en ese lugar radican 12 gatos; dos adultos y 10 bebés, sin embargo, el grupo ha buscado la manera de sacarlos sin éxito alguno, ya que, la zona en la que se ubican es estrecha y solamente los separa una reja de la calle, pero, la mayor preocupación es que en la zona radican perros callejeros, que se encuentra a la espera de que los felinos bebé salgan para devorarlos, es por ello, que desde hace poco más de ocho meses, buscan la intervención del Centro del Control Animal, para que los apoyen con la maniobras de extracción o bien con alimentos.

“Me preocupa porque llegan en la noche hasta nueve perros y los están casando afuera y los matan, a nosotros como rescatistas se nos complica a veces, por ejemplo, tengo 14 gatos a mi resguardo y no tengo ningún apoyo de alguna asociación quisimos apoyarlos a través de huellitas, pero ellos también ya tienen bastantes, porque como se empezaron a dar a conocer comenzaron a dejarles muchos gatitos bebés y de todas las edades, entonces, no cuenta con mucho recurso, por eso, me gustaría que el gobierno nos apoyara con alimento o el pago a la veterinaria”, explicó, una de las integrantes.

Las rescatistas que radican cerca de la zona, en donde se ubica la escuela, son quienes se han encargo de alimentar y esterilizar a los gatos, para evitar que se sigan reproduciendo, pero, su presupuesto es limitado y sus refugios están saturados, por ello, solamente se dedica a alimentarlos y llevarlos al veterinario, no obstante, esto representa un golpe para su presupuesta, ya que, la alimentación de estos animales, les cuesta más de 2 mil pesos diarios.

Piden apoyo para gatitos

Manifestaron que, el abandono de gatos, es otra problemática, con la que se cuenta en el municipio, pero como es poca la difusión efectuada para los felinos, la gente no tiene el mismo interés en recatarlos como con los perros. “Se enfocan muchísimo en los perros, que el adoptón, pero en los gatitos no se ve el interés y no es el único lugar donde hay, existen más sitios”, finalizó.

Ante esta situación, solicitó apoyo a la ciudadanía con alimentos para los mininos, por lo que, los interesados, se pueden contactar al perfil de la agrupación.