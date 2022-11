Sin riesgo de perder recursos unidad médica familiar del IMSS: Cuauhtémoc Becerra

El diputado local de Morena Cuauhtémoc Becerra dio a conocer que el recurso de más de 50 millones de pesos etiquetados para la construcción de la unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no corre ningún riesgo de perderse de no iniciarse la obra en ese ejercicio fiscal, aunado a ello adelantó que habrá recursos desde el Congreso para que Salamanca desarrolle su plan de obra.

Local En riesgo recursos para unidad médica del IMSS en Salamanca

“Definitivamente este tipo de obras una vez que ya son asignadas, que ya se designan o etiquetan los recursos difícilmente se perdería, igualmente si no se ha empezado es porque a lo mejor no ha llegado el recurso o a lo mejor no se ha dado la indicación pertinente, pero la ciudadanía debe estar tranquila, el alcalde está haciendo muy buen trabajo de la mano con el estado (…) hay muy buena opinión respecto al Alcalde de Salamanca, en cualquier momento se va detonar la obra”, refirió el diputado.

Respecto a los recursos que podrían emanar del Congreso, Cuauhtémoc Becerra mencionó que Salamanca tendrá buenas noticias, sin embargo, no adelantó para cuantas o cuales obras podrían ser destinados; “vamos a tener buenas noticias en 2023, cuándo sea el momento se hará de conocimiento”.

Así mismo reconoció que durante este año el desarrollo de obra se vio frenado principalmente por los cambios de gobierno, sin embargo reiteró que están por aprobarse algunos recursos en estas últimas sesiones; “a nivel nacional está un poco detenida la obra, pero parece ser que se va liberar, justamente estamos en estas últimas sesiones del año en donde vamos a liberar algo de obra que en su momento se dará a conocer”, puntualizó.

A tres años de haberse aprobado, se espera que en este último bimestre de 2022 se inicie la construcción de la unidad médica familiar del IMSS, en la colonia Villa Salamanca 400, la cual contará con seis consultorios de atención primaria y tendrá una inversión superior a los 50 millones de pesos, la cual contribuirá a mejorar la atención de los 80 mil derechohabientes y sus familias.

En espera desde 2016

En 2016 el Ayuntamiento aprobó la donación del predio en que se construirá esta unidad médica, obra que se esperaba iniciara a inicios de 2017, sin embargo, a falta de trámites de impacto ambiental y recientemente la pandemia se atrasó el proyecto mismo que cuenta con un presupuesto superior a los 50 millones de pesos.