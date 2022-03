Sin proyectos de inversión en el sector hotelero

Luis Ángel Camacho representante del sector hotelero en el municipio, informó que luego de dos años de pandemia y aunado a la baja ocupación, no se vislumbran nuevos proyectos en el municipio, asimismo, dos hoteles cerraron sus puertas y uno en construcción se quedo en el abandono con casi un 70 porciento construido.

En este sentido el representante de hoteleros indicó que en el municipio no se cuentan con nuevas inversiones en este sector, señaló que únicamente se tiene el proyecto que está a la entrada de la ciudad y que se quedó detenido a pesar de tener cerca del 70 por ciento de avance “no sabemos si se va retomar el proyecto o que pasara, sabemos que se estaba vendiendo el espacio (…) existe un hotel que está terminado totalmente pero no ha abierto por la situación de la ocupación, se trata de Aliana Express que está listo para operar pero lo abren solamente en alguna ocasiones, si lo han utilizado pero no lo abren todo el año” refirió.

Luis Ángel Camacho, explicó que en la ciudad se cuenta con 17 hoteles de los cuales el Hotel Misión y el Hotel México Plaza, cerraron sus puertas, este último se ha mencionado que tiene la intención de aperturar, sin embargo, no hay nada definitivo.

Áreas de oportunidad

El representante del sector hotelero señaló que trabajan de la mano con Gobierno Municipal para mejorar la situación económica de la ciudad, esto implica destacar las opciones turísticas con las que cuenta Salamanca y que no siempre son conocidas, ni aprovechadas por su habitantes y las personas que vienen de fuera.

“La ciudad tiene muchas cosas interesantes que hacer, a veces los salmantinos no las conocen y decimos que no hay mucho que hacer, y si hay mucho que hacer, lo que tenemos que hacer es comunicar las actividades como el circuito del nopal, Cañada de Ortega, Peña Sola, La Ruta de los Conventos o la Ruta de las Haciendas”.

Cabe señalar que el sector hotelero en la ciudad se encuentra con una ocupación del 30 por ciento, sin embargo, durante la etapa más álgida de la pandemia se tuvo una ocupación de hasta el 12 porciento.