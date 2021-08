Sin incrementar servicios funerarios por Covid-19, pese a aumento de casos

Pese al incremento de casos por Covid-19 en el municipio, las funerarias de la ciudad señalaron que no se han registrado un repunte en los servicios funerarios por muertes a causa de esta enfermedad.

Jaime, propietario de una funeraria en la ciudad, señaló que no han realizado servicios de cremación o de traslados de cuerpos de personas que murieron por coronavirus hacia los campos santos, sino que la mayoría de los fallecimientos que han atendido se deben a decesos por muerte natural u otras situaciones.

“Las cremaciones y servicios por Covid-19 no se han incrementado, esto no quiere decir que no estemos realizando, sino que aún no se tiene un repunte como se venía previendo, de cinco traslados diarios que hacíamos en el 2020 ahora solamente hacemos uno o ninguno, pero no es tan frecuente con lo son ahora los servicios funerarios causados por muerte natural”, explicó.

Aunque el riesgo ha reducido, Jaime dijo que se mantiene trabajando con sus protocolos sanitarios que les indica el sector salud durante las velaciones, como es la sana distancia y solamente se permite la entrada de 10 personas a los velatorios.

En el punto más crítico de la pandemia en el municipio la demanda de servicios de cremación en las funerarias se incrementó hasta un 90 por ciento, para esta época se llegó a incinerar a más de cinco cuerpos diarios en donde en ocasiones se incluyeron hasta familias completas.