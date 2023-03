"Sin incidencias de peleas entre estudiantes del estado": directora del CECyTE Guanajuato

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- La directora general del CECyTE Guanajuato, Esther Angélica Medina Rivero, detalló que hasta el momento, en ninguno de los 56 municipios del estado han tenido incidencias de peleas entre los estudiantes, por lo que seguirán reforzando con estrategias de prevención estas situaciones de violencia.

“Somos afortunados, si bien es cierto hay un poco de efervescencia interna en la conducta de los chicos que no estábamos acostumbrados y creo que con post pandemia se agudizó, lo cierto es que no hemos tenido en los 56 planteles incidencias de esta índole, en donde podamos preocuparnos o que se hayan salido las cosas de control”, dijo la funcionaria estatal.





Indicó que hay una crisis social muy importante en este momento en donde la familia es una pieza muy importante para desarrollar ambientes de paz, ya que al ser cursado el nivel medio superior por adolescentes, estarán pidiendo para la nueva generación como requisito que el padre o la madre se comprometan a la educación de sus hijos, porque como escuela sólo coadyuvan en el desarrollo de las competencias técnicas que permitan a los alumnos a desarrollar su proyecto profesional.

Explicó que se están anticipando con estrategias la posibilidad de un conflicto al interior del plantel. Sin embargo, han detectado que la comunicación entre padres de familia e hijos es indispensable para tener un ambiente armónico.

“El protocolo de mochila segura en este momento no ha llegado al plantel de Las Torres, pero en otros municipios ya se está llevando a cabo y aunque se está perfeccionando este protocolo, es muy importante que los padres de familia se involucren, ya que habrá ocasiones de que si el chico no quiere que se le revise la mochila serán los padres de familia quienes tendrán que acudir al plantel escolar para revisar con la finalidad de salvaguardar y no vayan a ingresar a la escuela armas blancas, armas de fuego o inclusive drogas, se espera que al siguiente ciclo escolar ya se tenga un total involucramiento de padres de familia”, dijo Medina Rivero.

Agregó la Directora General que se implementó una tecnificación para que sean notificados los padres de familia a la hora de entrada y de salida de sus hijos con la finalidad de que estén informados en tiempo real.

Actualmente en los CECyTES ya se abordan una serie de pláticas, acciones y tareas con el programa de República Escolar en torno a temas de democracia, paz y respeto la cual hasta el momento ya se han avanzado.