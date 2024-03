Siguen sin rendir cuentas de presentaciones artísticas

A más de tres meses de que concluyó el festival “Late Salamanca”, aún no se ha determinado la inversión que se erogó para las presentaciones artísticas, cuyo recurso fue etiquetado de manera inicial para la feria fue de 21 millones de pesos; en torno a ello, el presidente municipal César Prieto argumentó que aún no se cuenta con la captura final debido a que aún faltan dos presentaciones artísticas que se han pospuesto desde hace un año, en un inicio por el amparo por el cual no se realizó la feria en el Ecoparque y ahora por la veda electoral.

“Ahorita ya por lo que comentaban del último evento que falta, que es el tema de los otros dos artistas que están pendientes para este festival, ya tendríamos el cierre e cuánto fue lo que se erogó, podamos dar la información”, asentó.

En este contexto, el mandatario salmantino compartió que aún faltarían dos agrupaciones por subir al escenario en Salamanca, Los Cardenales de Nuevo León y Molotov, conciertos que se tienen previstos para después de la jornada electoral del mes de junio de este 2024. “Van a ser para el mes de junio, tenemos llegado un acuerdo ahora que han sido muy flexibles porque al final el tema del cambio ha sido generado por nosotros, por el tema de la veda pero afortunadamente ha habido toda comprensión y vamos a tener este evento para junio”, indicó.

Gloria Trevi, La Arrolladora Banda El Limón, Los Acosta, Rio Roma, Moenia y Mi Banda El Mexicano, formaban parte de la cartera que se presentaría en la edición 2023 de las Fiestas de Primavera, que ante el amparo que promovieron ambientalistas por un posible daño al Ecoparque tuvieron que ser reprogramadas sus presentaciones que se trasladaron al festival “Late Salamanca” que se desarrolló en diciembre pasado.

Uno más

De igual manera César Prieto dio a conocer que el desarrollo de la Expo Nopal 2024, se realizará posterior a las elecciones, esto con la finalidad de darle a este evento la promoción que se merece y que pueda tener una convocatoria exitosa, para que los productores de Valtierrilla y comunidades aledañas vuelvan a lucir su “Diamante Verde” y promocionen sus productos derivados de esta cactácea.