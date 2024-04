Sigue sin ser entregado, de manera formal, el camión de bomberos

A casi dos años de que se hiciera entrega de una nueva unidad al Departamento de Bomberos, Juan Antonio Quiroga Lozano, comandante de la estación Luis González Márquez, dijo que a pesar de contar con el camión en la estación de Bomberos, éste sigue sin poder ser utilizado.

"El vehículo contra incendio de la presidencia municipal que era para atender quemas lo tenía Medio Ambiente, pero entiendo que ahora lo tienen en el Relleno Sanitario; tienen tres años que no nos prestan servicios de nada para los pastizales y el camión nuevo que, se supone, nos donaron, está en la estación de bomberos pero no tenemos las llaves y no nos lo han entregado oficialmente", explicó el comandante de la estación de Bomberos.

Con fecha del cuatro de julio del 2022, se hizo oficial la llegada de un nuevo camión de bomberos para la estación en el municipio, en donde dicha entrega se hizo en conjunto con Petróleos Mexicanos para la Delegación de Bomberos del municipio.

Esta unidad de bomberos tuvo una inversión de 15 millones de pesos. En este valor de la unidad contempla el valor del camión y el equipo donado para la atención de emergencias, dicha información anteriormente fue otorgado por José Pedro Ramírez Conejo, director general de gestión financiera.

Quiroga Lozano, comentó que “nosotros firmamos el convenio con ellos y no sé si esté faltando el seguro o las placas para poder utilizarlo; independientemente de eso nosotros contamos con el equipo suficiente para poder atender”.

Durante estos dos años anteriores se han emitido diversos comentarios en donde se dice que por cuestiones legales no se ha podido hacer entrega de este camión a la Delegación de Bomberos. Dentro de algunos comentarios realizados hace tiempo parte del secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, había externado que “es un tema meramente legal y el alcalde nos ha dicho que tenemos que hacer las cosas conforme a derecho; fue el estar buscando a las personas de Petróleos Mexicanos e inclusive al donante, para que en su momento nos entregara los documentos necesarios y nosotros poder trabajarlo pero ha sido por ese detalle”.