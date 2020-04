Sigue sin regularizarse el precio del huevo

Aún con el anuncio de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de imponer elevadas multas a los comerciantes que abusan de los precios en los productos básicos, el huevo ha disminuido en su costo, sin embargo sigue encarecido, expendiéndose hasta en 45 pesos, cuando antes de la pandemia del Covid-19 era de 36 pesos el kilogramo.

Los comerciantes de varias tiendas de abarrotes de la comunidad de Valtierrilla manifestaron que durante la última semana de marzo, el precio del huevo se encontraba entre los 48 y los 50 pesos, pero desde hace dos semanas el precio de este producto de la canasta básica se oferta entre los 40 a 45 pesos, precio que aún continúan elevado considerando el etiquetado de mediados de febrero, previo a la contingencia sanitaria en el país.

“Durante marzo, el precio era más elevando, hoy lo vendemos el kilo en los 43 pesos, porque a un nos lo siguen dando caro a nosotros (los proveedores) y los compramos en otros lados” dijo, Andrés Hernández de 68 años de edad, quien es dueño de una tienda abarrotes.

Los comerciantes manifestaron que la baja en el precio empezó disminuir desde hace dos semanas, pues ahora se oferta entre los 40 y 45 pesos, dijeron que si bien no es una baja adecuada para la economía de sus consumidores si resulta un poco más sencillo poder obtenerlo para su venta.

"Desde hace dos semanas está en los 42 pesos el de marca y en los 40 el sencillo, pero esto no fue así siempre, durante abril los vendíamos en los 47 pesos porque nosotros al comprarlo no lo vendían más caro", dijo Alondra Toledo, quién es comerciante de abarrotes.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Se mantienen precios arriba del huevo y pollo Local Se asustan por las multas de Profeco

El precio del huevo, se disparó una vez confirmados los primeros casos de Covid-19 en el país, lo que provocó una incipiente escasez del producto, llevándolo a variar en su costo.

“El kilo de huevo lo vendo a 45 pesos, porque a mí cuando me surten las cajas me llegan más caras, pero la gente si me lo compra porque, muchos de ellos no llevan el kilo completo, sino que comprando 10 pesos o 15, dependiendo de lo que necesiten”, dijo Lucia Robles de 47 años quien es comerciante.

Varios de estos comerciantes mencionaron que desconocen sobre las disposiciones y advertencias de la Profeco, acerca de las multas que generaran hacia los comerciantes que abusen del precio, pero señalaron que sus consumidores no se han molestando, ya que varios de ellos compran en cantidades pequeñas y son pocos los que se abastecen en mayor proporción.