Sigue el proceso de encuesta para elegir al candidato o candidata a la Presidencia Municipal de Salamanca

Salamanca, Gto.- A pesar de que Guanajuato no figuró en la lista que dio a conocer la Comisión Nacional de Elecciones, en la que la dirigencia nacional de Morena aplazó la definición de candidaturas a diputaciones locales y presidencias municipales hasta el mes de marzo; los aspirantes del partido en la entidad se mantienen a la expectativa y sumados a los proyectos de la construcción del segundo piso de Cuarta Transformación, así lo declaró la aspirante por la candidatura a la alcaldía Salamanca, Claudia Martínez.

En este contexto, desde el pasado sábado se generó expectativa debido a que la Comisión Nacional de Elecciones, emitió un comunicado en el que se informó que será hasta el mes de marzo que se den a conocer las candidaturas locales de la Ciudad de México, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Morelos, Puebla, Durango, Aguascalientes, Chihuahua y Colima; debido al gran número de aspirantes registrados, misma en la que no se incluyó a Guanajuato.

“Hasta ahorita no hemos tenido ninguna noticia con respecto al partido, lo que nosotros sabíamos era que se iba a definir el pasado 8 de enero, pero aún no nos han dado anuncio, entonces, tenemos que esperar, tenemos que estar tranquilos, obviamente respetando los tiempos que nos marca el partido, nosotros no tenemos conocimiento, solamente el partido y nuestros dirigentes que van a tomar esa determinación”, refirió la aspirante a la Presidencia Municipal de Salamanca.

En tanto se concluyen con las encuestas, Claudia Martínez señaló que al interior del partido hay unidad en cuanto apoyo al proyecto de la 4T en Guanajuato, sin embargo, se esperan los resultados para definir la candidatura en Salamanca y los demás municipios de la entidad.

“Nosotros estamos con Alma, lo que se dice es que tenemos que apoyar a nuestra próxima gobernadora que es Alma Alcaraz e indiscutiblemente a nuestra precandidata única Claudia Sheinbaum Pardo que ya está dos a uno a nivel nacional, esa es la indicación y lo que tenemos nosotros que trabajar para ello, para que llegue la transformación a Guanajuato, todos estamos en unidad, estamos dispuestos a apoyar al gran proyecto de la Cuarta Transformación (…) todavía no tenemos, no te puedo mentir, estamos en el proceso de la encuesta, es por eso que estamos trabajando en favor de Alma, en cuanto salgan los resultados el partido nos dará la indicación”.

Ante los supuestos actos de proselitismo que se han señalado en su precampaña, la aspirante de Morena afirmó que no se ha violentado de ninguna manera la ley, por lo que continuará teniendo acercamientos con militantes y simpatizantes a los que invita a sumarse a su proyecto.

“Todo está en la legalidad, eso es totalmente falso, no estamos haciendo ningún tipo de propaganda, ni de proselitismo, estamos en la legalidad, estamos asesorados por el Estado y todo está autorizado bajo la ley, nosotros estamos apoyando al 100% a Alma Alcaraz que es nuestra precandidata única a la gubernatura y a nuestra precandidata única a la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum”, concluyó.