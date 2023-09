Sigue discriminación LGBT+; al menos 22% ha sido sometido a alguna terapia de conversión en Guanajuato

IRAPUATO, GTO.- Población perteneciente a la comunidad LGBT+ continua siendo blanco de discriminación y violencia, el activismo ha generado que llegue a surgir una propuesta para que las políticas publicas puedan apoyar a quienes han sido vulnerados.

De acuerdo con la encuesta Guanajuato LGBTIQ+ 2023, hasta el momento se ha registrado un 22% de la población que ha sido obligada a someterse a métodos conocidos como ‘terapias de conversión’ (Ecosig), las cuales en muchos estados ya son penadas por la ley.

Tal fue el caso de Jacobo de 30 años de edad que confesó a los 17 años sus preferencias sexuales ante su familia, la cual no lo tomó de buena manera.

“Al principio mi mamá dijo que me iba a apoyar, mi papá me dejó de hablar, no quería decepcionarlos, pero yo siempre tuve estas preferencias, lo único que había cambiado era que ya no quería seguirme escondiendo, solo mis amigos lo sabían”.





En la actualidad aún hay personas que siguen siendo violentadas por sus preferencias sexuales e identidad.





Al sentir el apoyo de su madre, Jacobo expresó sin máscaras su sentir, pero al final su madre terminó tratándolo de persuadir de hacer algo para cambiar sus preferencias, inclusive le ofreció llevarlo a un psicólogo para que pudiera ‘aclarar su confusión’, lo cual él describió como la peor de las traiciones.

“Se que no lo hizo por hacerme daño, pero lo hizo, le dije que lo iba a hacer y empecé a ver a un psicólogo que me ayudó mucho, pero a aceptarme y a darme cuenta que esto cambien era discriminación, en mi casa regresé a lo mismo, a esconderme para que no me dijeran nada”.

En la actualidad la madre de Jacobo ya no vive, y se reservó a hablar más sobre su padre, el proceso que vivió para luchar contra la discriminación le dejó secuelas que lo llevaron a incluso pensar en atentar contra el mismo.

De acuerdo con los datos de la encuesta realizada a nivel estatal, las ‘terapias de conversión’ a las que más se recurre son precisamente las psicológicas, seguido de las religiosas, sin embargo también existen algunas que incluyen terapia médica y el uso de medicamentos controlados, ahí el porque en varios estados estas son penadas, señalaron activistas LGBT+.





Someter a terapias de conversión es también un tipo de violencia.





La encuesta Guanajuato LGBTIQ+ 2023 aún no ha concluido, pero hasta la fecha ha arrojado ya algunos datos alarmantes en relación a la discriminación y hasta a los crímenes de odio, de los encuestados 17% manifestaron haber sido rechazados al comentar su identidad a sus círculos cercanos, el lugar donde mas discriminación sufren es la familia, seguido por la escuela.

Pero la problemática va más allá del rechazo, sino que existe un porcentaje significativo relacionado a la violencia, el activista por los derechos LGBT+ Pablo Navarrete Gutiérrez, señaló que también con datos de la encuesta indagaron sobre la peligrosidad que representa incluso el uso de plataformas digitales de ligue las cuales usa el 30% de los encuestados, y temen sean utilizadas para consumar crímenes de odio.

“Estuvimos indagando algo, con plataformas de ligue hay un alto porcentaje de peligro, el dato es que alrededor del 65% ha dicho que su experiencia con ellas fue mala, sobre todo la población joven, y un 46% ha tenido contacto con personas que los han puesto en situaciones de riesgo.









Por esto plantean construir una propuesta para presentar ante los tres poderes para que se pueda generar una política pública para la comunidad LGBT+

“Aquí lo importante es construir una propuesta desafiante que sea transformadora de la situación que estamos viviendo en el tema de los crímenes de odio, la violencia sistemática y permanente de la que el estado de Guanajuato no está exenta”.