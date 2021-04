Sheffield Padilla no debió iniciar campaña sin registro

GUANAJUATO, Gto.- El candidato de Morena por la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, no debió iniciar actos de campaña hasta que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato hubiera aprobado su planilla.

Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del IEEG, dijo que los aspirantes a un cargo de elección popular no pueden iniciar con sus campañas políticas hasta que el órgano electoral apruebe el registro de candidatura.

Lo anterior al ser cuestionado sobre el inicio de campaña de Sheffield Padilla el pasado lunes, cuando el registro de su planilla fue aprobado dos días después.





No ha notificación de denuncia.





“Para que una persona o un partido político esté en condiciones de realizar actos de campaña, requiere tener el registro aprobado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato o bien por los consejos municipales o distritales si es que el registro se solicitó ante esa instancia”

Agregó que “cuando alguien no tiene el registro no es candidato o candidata, por ello es necesario espere, tener el registro por parte de la autoridad para poder iniciar una campaña”.

Guzmán Yáñez dijo no tener un pronunciamiento al ser “hechos que ya hubieran sucedido”, por lo cual será cuestión de que la ciudadanía o los partidos políticos presenten una denuncia ante las instancias pertinentes en caso de considerar alguna violación a la Ley.

Detalló que por el momento, en la sede central del IEEG no se ha recibido ninguna denuncia por el inicio de campaña de Sheffield Padilla, pero deberá investigarse si no se presentó en el Consejo Municipal de León.

“No tengo conocimiento de una denuncia que se haya recibido aquí en el órgano central, no sé si en el municipio de León pudiera haberse recibido una denuncia (…) aquí no la hemos recibido, pero tendríamos que investigar si no se ha recibido una denuncia".

Mauricio Guzmán agregó que hasta el momento, el Consejo General no ha sido notificado sobre la impugnación de alguna de las 44 planillas que fueron consideradas improcedentes.