Será voluntario regreso al aula

Las pruebas piloto que se pretenden llevar a cabo en Guanajuato para un retorno paulatino a las clases presenciales será voluntario, por lo que aquellas escuelas que quieran entrar en el esquema, así como los padres de familia que quieran que sus hijos vuelvan a las aulas lo podrán manifestar a las autoridades educativas y de salud del estado.

Así Lo Dijo...

“Se lanzará un piloto para posiblemente el 11 de mayo poder aplicarlo, en donde lo importante es empezar a monitorear y pilotear a aquellas escuelas que ya tienen protocolos trabajados”.

Pablo Sánchez Gastelum | Director de Salud Pública de Guanajuato.

Luego de que la noche del miércoles la Secretaría de Educación de Guanajuato informara que esta trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Salud de Guanajuato en la ampliación de las pruebas piloto para que instituciones de educación básica tanto públicas como privadas puedan retornar a clases, Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de Guanajuato, informó que se están tomando en consideración los resultados que han tenido los planteles del Tec de Monterrey, de la Universidad Iberoamericana y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, las tres de León y que ya están probando el sistema semipresencial, para aplicar este mismo modelo en escuelas públicas, para empezar a tener retornos paulatinos a las aulas.

“Tendrá que haber coordinación y esta sensibilidad y esta participación de estas escuelas que serán pilotos, tendrán que ser de manera voluntaria, es decir, que se acerquen y digan 'aquí tenemos nuestro protocolo, nosotros estamos coordinados y estamos interesados en este tema' y obviamente recibirían todo el acompañamiento y asesoría por parte de la Secretaría de Salud”.









Así sería el regreso





El programa piloto de clases semipresenciales que Guanajuato pretende aplicar a partir del 11 de mayo, si las condiciones sanitarias lo permiten,consiste en que la Secretaría de Educación estatal convocará a las instituciones interesadas a realizar su solicitud, a fin de verificar que cumplan con los requisitos necesarios, previa capacitación y visita de verificación de la Secretaría de Salud de Guanajuato, y por ello el 23 de abril próximo se publicará la cnvocatoria, pero dos días antes habrá un foro para explicar los alcaldes de este programa.

Jorge Hernández Meza, secretario de Educación de Guanajuato, explicó que aún no hay un número determinado de cuántas escuelas podrían participar en las pruebas piloto, pues la intención es que puedan sumarse todas aquellas que consideren el retorno, pero siempre y cuando cumplan con los protocolos.





14 días de pruebas





Organización Editorial Mexicana pudo conocer la Guía para el Regreso a Clases del programa piloto para el retorno a clases, el cual estará vigente del 11 al 28 de mayo, para en ese periodo medir los alcances y resultados.

Para el regreso a clases presenciales han sido preparados cuatro filtros que deberán seguirse para que los estudiantes puedan retornar a las aulas.

El primer filtro es que cada padre de familia deberá revisar a sus hijos, para que éstos no presenten síntomas de enfermedad respiratoria, como dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza o malestar en general; de ser así, no deberá ser enviado o no será aceptado en el plantel. Además, cada padre de familia deberá ser responsable de que su hijo use cubrebocas, gel antibacterial y de la desinfección de mochilas antes y después de clases.









El segundo filtro es que se evitarán las aglomeraciones y para ello se colocarán marcas en el piso de la escuela para señalizar la distancia de 1.5 metros entre persona y persona, además de que se trazarán circuitos por donde las niñas y niños deberán caminar en filas que deberán estar perfectamente ordenadas. Además, a cada estudiante se le tomará la temperatura al ingresar a la escuela, se le aplicará gel antibacterial y tendrá que pasar por un tapete desinfectante. Además, el ingreso a la escuela tendrá horarios escalonados y las salidas serán del mismo modo, para que no haya aglomeraciones.

El tercer filtro contempla que los grupos deberán dividirse en dos y cada mitad deberá acudir dos días de forma presencial y los otros dos días deberá estudiar desde casa.

El cuarto filtro contempla mantener la sana distancia y por ello los grupos deberán ser de entre 15 y 20 alumnos como máximo para poder garantizar esta situación.

Todo aquel padre de familia que no esté de acuerdo en enviar a sus hijos a clases presenciales deberá manifestarlo y tendrá la libertad de que éstos puedan seguir sus clases desde casa, se señala en la guía.