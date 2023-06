Ser persona LGBTIQ+ ya no debe significar dolor: Sergio

IRAPUATO, GTO.- La comunidad LGBTIQ+ ha pasado tiempos duros en el camino a la inclusión. Mucho se habla ahora del respeto a las diversidades, sin embargo, todas las personas que “salen del closet” tienen otra lucha, la interna, el camino que muchos recorren para reconocer lo que son en realidad.

Esa es la historia de Sergio Espinosa Guadarrama, quien a sus 44 años, después de décadas de lucha contra él mismo, hoy puede aceptarse como es e incluso en este 2023 fue el primer año en que acudió a la marcha y desfile por los derechos LGBTIQ+ en Irapuato.

Sergio se define como crossdresser bisexual, pero todo fue un proceso, mismo que inició a las sombras, desde su infancia.

"Pienso que yo desde niño tenía claras mis preferencias, siempre me gustó vestir de niña, lo hacía a escondidas de mi papá, porque él era militar, aunque ahora que lo pienso, eso es algo que no se puede ocultar, probablemente él siempre lo supo", relató.





Espera que su historia de aceptación pueda ayudar a más personas a salir del closet.





Sin embargo, el padre de Sergio murió a principios de 2005, sin que le pudiera expresar abiertamente sus preferencias sexuales, por lo que nunca supo si su padre estaba enterado o al menos tenía sospechas de ello.

"A veces salía vestido de niña a jugar, veía a mi papá venir en el carro y me pegaba al muro para que no me fuera a ver, nunca me vio o nunca me dijo nada", contó.

Su padre nunca lo apoyó en ser militar, algo que Sergio quiso hacer a cierta edad, y en cambio le ofreció apoyarlo para estudiar la universidad.





Enfrentó todo un proceso para aceptar sus preferencias.





"Creyó que iría a arquitectura, quedé en diseño gráfico y sí me dijo que eso que, esa fue como la más grande rebelión que tuve con él", recordó.

Al ser su padre militar, él acudió a una escuela primaria dentro de la zona habitacional militar, donde nadie de sus compañeros le dijo nada sobre su forma de ser, sin embargo, esto cambió al entrar después a una secundaria pública, esto en la delegación Cuautitlán, en la Ciudad de México, ahí fue donde conoció el bullying.

"En la secundaria fue cuando me empezaban a decir cosas feas, ya sabes, esas expresiones 'marica', otras, yo lo negaba, incluso tuve varias novias".

Los insultos de sus jóvenes compañeros no pasaban desapercibidos, Sergio ocultaba su manera natural de hablar, caminar y hasta gesticular por evitar el acoso de los demás estudiantes.

Al llegar a su vida adulta, él tenía constantes pensamientos sobre lo que en realidad era él, su preferencia tanto para vestir como sexual, hasta contrajo matrimonio con una mujer en 2010, aun negando a sí mismo sus preferencias, relató.

"Era evidente, desde que cuando salía a comprar ropa con ella, yo me iba y en vez de esperarla, también estaba viendo, yo pensaba en vestir de mujer, pero me decía a mí mismo que estaba prohibido".









De esa relación Sergio tuvo dos hijos, que por desgracia murieron a corta edad, debido a un padecimiento con el que ambos nacieron, y el fallecimiento de ambos fue lo que terminó con su matrimonio; ambos se encontraban sumergidos en el profundo dolor de la pérdida, tuvieron que acudir a terapia y fue así que comenzó a aceptarse a sí mismo.

"Fue muy difícil, la separación, el obligarnos a querer seguir juntos cuando eso sólo iba a dañarnos más, después de eso el divorcio fue otro proceso", manifestó.

El día que su exesposa firmó el divorcio, ambos lloraron, sabían que lo mejor era seguir sus caminos cada quien por su lado y si bien actualmente no se frecuentan, todo terminó en paz, afirmó Sergio.









LOS DEMÁS NO IMPORTAN, LO IMPORTANTE ES ACEPTARSE UNO MISMO





La historia de Sergio es sólo una de tantas a las que personas de la comunidad LGBTIQ+ se enfrentan, el vivir sometidos a discriminación, el escuchar constantemente qué sus preferencias son invalidadas ha llevado a muchos a la perdición, desde quienes viven toda su vida infelices aparentando, hasta quienes han terminado con su propia vida después de haber sido rechazados.

"Doy a conocer mi historia, mi dolor, mi camino para que más personas que están aún escondidas puedan sentirse identificados, espero poder ayudar a más de uno a que se anime a salir, así como yo lo hice", se sincera.









En su vida recordó a una amiga, a la cual ayudó y apoyó moralmente para aceptar su preferencia sexual, pues la mujer escondía sus preferencias por el mismo sexo y sufrió tras perder a una persona que amó por miedo, sin embargo, después de que aceptó su identidad, tuvo la oportunidad de conocer más personas, volverse a enamorar y actualmente es feliz con su pareja.

"He conocido de muchas personas que viven a la sombra, sin aceptar lo que son, personas que son trans, pero luego por otras cuestiones se arrepienten y atentan contra su vida, nadie debería estar expuesto a eso".

Para Sergio, el proceso de aceptación continúa y contó que actualmente en su trabajo se siente aceptado y en un ambiente respetuoso, por lo que fue esta la razón por la que se quedó en el estado de Guanajuato, específicamente en Irapuato, pues a diferencia de lo que se cree, existen espacios de aceptación.









"No pasa de que algún desconocido en la calle me diga algo y ya no me importa, la gente con la que me rodeo me acepta como soy y eso es lo que me importa".

Compañeros de trabajo, amigos y su propia madre apoyan a Sergio y lo han ayudado en este largo camino.

"Cuando le dije a mi mamá, me dijo que ella siempre lo supo, me apoya, a veces me trae ropa bonita o me hace aretes y pulseras, ella siempre lo supo y ni yo mismo lo sabía".









Sergio dio un mensaje a las personas de la comunidad LGBTIQ+ para atreverse a ser como son, vivir en libertad y difundir el mensaje de aceptación e inclusión, pues no saben cuándo se va a abrazar a alguien que lo necesite.