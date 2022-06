Semaforización se encuentra al borde del colapso

Alrededor de 72 cruces de la ciudad, el municipo se encuentra al borde del colapso, ya que no se han dado la atención requerida desde administraciones pasadas, lo cual ha generado una gran problemática en la dirección de Infraestructura.

Local Entran en funcionamiento semáforos de la calle Sol

El titular de tránsito y movilidad de Salamanca, Luis Daniel Pérez Sequera detalló que en el municipio salmantino se cuenta con un total de 27 cruceros, los cuales en algunos de ellos la infraestructura de los semáforos se encuentran en pésimas condiciones.

El funcionario añadió que el municipio se encuentra al borde del colapso, esto derivado a que las administraciones pasadas no les dieron el mantenimiento correspondiente, lo cual ha generado una problemática en la dirección de infraestructura, esto ya que algunos de ellos tienen más de 40 años que se encuentran en funcionamiento.

“En cuanto a semáforos estamos al borde del colapso, porque desde administraciones anteriores, no se le ha dado la atención necesaria, ahorita en la dirección de infraestructura, la situación es preocupante y muy atentos a lo que esta pasando, se tiene constantemente golpes a los semáforos lo que provoca fallas aparte tenemos semáforos con mas 40 años de funcionamiento en operación, como dirección ya se mando a hacer un estudio completo de todas las necesidades”, añadió.

En este mismo sentido, al cuestionársele al funcionario sobre la cantidad de semáforos que presentan alguna falla en su funcionamiento, destacó que algunos de ellos ya no se encuentran completos, esto debido a que han sido vandalizados.

“Te diré que todos, porque si se detectan, todos los semáforos ya no están completos, se ha tenido que recuperar piezas para repararlos y esa la situación que ahorita se tiene al borde del colapso de la semaforización, por eso la ciudadanía puede apreciar que no hay continuidad en los semáforos ya no tienen completos, se ha sufrido vandalismo”, añadió.

El funcionario detalló que estos actos de vandalismo se han quedado registrados en vídeo, y las acciones que se llevarán a cabo es la de integrarlos en un expediente el cual será entregado al presidente municipal para que aborde en el tema de semaforización.