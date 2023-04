Seguridad, contrabando y agua, prioritarios en reelección de José Abugaber en Concamin

El presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales en el Bajío, Ismael Plascencia Núñez, declaró que el reto del leonés José Abugaber Andonie al frente de la Concamin nacional es gestionar con el gobierno más resultados en materia de seguridad, agua y contrabando de mercancías.

Lo anterior declaró al darse el voto de los industriales de México para la reelección de Abugaber al frente de la Concamin México para el periodo 2023-2024.

“Tiene infinidad de retos, en temas de agua con la Conagua, la Semarnat, en seguridad, en economía, son demasiados retos que se tienen que estar atendiendo, pero vemos el robo en carreteras es importante”, dijo Plascencia Núñez.

El dirigente empresarial en Guanajuato reconoció que el sector calzado y moda en general en el estado y en todo el país, se quejan por la entrada de mercancía proveniente de Asia, de la cual mucha entra de contrabando y se requiere un trabajo más fuerte en la aduana, ya que también se deja de pagar impuestos y esto afecta a la recaudación del Sistema de Administración Tributaria del Gobierno Federal.

“Es un sector que esta sufriendo mucho, además en materia de empleo y de seguridad es para todos, el tema del calzado es muy importante para León y para el estado de Guanajuato”.

Celebró que en materia de seguridad no se ha incrementado los robos en las carreteras con respecto al año pasado, pero aclaró que tampoco están satisfechos, pues la reducción ha sido mínima, “esta reducción no nos deja contentos, la baja es muy escasa, eso no nos deja contentos a nade, los industriales tenemos que ponerle más atención a eso y platicar más con las autoridades”.

En materia de la construcción, también lamentó que existen problemas con los desarrollos industriales y habitacionales que no pueden construir por falta de permisos y trámites atorados en la Comisión Nacional del Agua.

“En Conagua se tardan un año o año y medio para que definan una situación a través de la computadora, eso lo pueden hacer en 5 minutos, pero eso ocasiona que no se avance el estado y el país, hay zonas donde se requiere la regularización de pozos, lugares donde se quiere construir un desarrollo pero atraviesa un arroyo que abarca 2 metros ó 15 metros, los que sean, necesitamos saber cuanto es la afectación que debemos de dejar y eso ya lo tienen en la computadora en Conagua, ya saben exactamente que debemos de hacer, pero se llevan año y medio en que te respondan, el desarrollador está parado, no se puede construir, la inversión está atorada, son muchos millones de pesos detenidos”.

Finalmente dijo que en León los empresarios están contentos con la reelección de Abugaber, “siempre que tengamos representantes empresariales a nivel nacional, tanto de León, como de cualquier otra parte del estado y que sean guanajuatenses, que mejor, esto siempre será buena para el estado, tenemos ahorita a dos dirigentes nacionales tanto a Pepe (Concamin) como a Héctor Tejada (Canaco)”.