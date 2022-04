Se retrasa construcción de cuartel militar

El presidente municipal, César Prieto, externó que existe un retraso en la construcción del cuartel militar en Salamanca, cuyo inicio de la obra se proyectaba en el mes de marzo, sin embargo aún no se han iniciado los trabajos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El cuartel Militar de la Manga se va realizar, estamos peleando el otro de Barlovento. Me comentan que es posible que no se haga porque ya tenemos el otro cuartel, a mí sí me interesa que se realice, ya tenemos la donación de ese terreno, hay que aprovecharlo y más que nada en temas de seguridad, sé que están un poco cercas el de la Manga y el de Barlovento, pero al final tener ese punto ahí fortalecería mucho el tema de seguridad aquí en el municipio”, indicó el munícipe.

El inicio de la obra se tenía previsto en el mes de marzo.

A pesar de ello, el mandatario salmantino reconoció que hay un atraso en la ejecución de este proyecto, mismo que se acordó iniciar desde el pasado mes de marzo, por lo que estará buscando u acercamiento con las autoridades correspondientes para, en su caso, atender los pendientes requeridos.

“Ya me habían dicho que desde marzo ya teníamos apalabrado con el ejército, vamos a ver qué hace falta o porqué se está retrasando, pero de que va el terreno de la Manga, ya estamos en el proceso para hacer la donación (…) Yo firmé un documento previo con la zona militar, en el cual nos comprometimos a donar, que era un punto obviamente importante para que en la Ciudad de México les dieran el visto bueno y estamos ahorita en proceso; una vez que nos comenten que está todo bien vamos hacer el proceso de donación”, detalló.

El municipio donará un predio de 20 hectáreas para la construcción del cuartel militar.

De igual manera, César Prieto externó que el ayuntamiento salmantino está comprometido y en la mejor disposición de apoyar en temas de salud y seguridad, por lo que el predio puesto a disposición por parte del municipio cuenta con una extensión de 20 hectáreas y ya fue analizado por ingenieros del Ejército Mexicano, y aunque este espacio carece de servicios como drenaje, será el mismo personal castrense quien los habilite.

La construcción de este cuartel y la llegada de nuevos elementos contribuiría a disminuir la violencia en la zona oriente del municipio, específicamente en colonias como Barlovento, Villa Salamanca 400 y la comunidad de Valtierrilla.

La operatividad

Como parte de la estrategia de seguridad del estado mexicano del Plan Nacional de Paz y Seguridad, personal del Ejército Mexicano se ha sumado a la estrategia de seguridad en Guanajuato al desplegar mil 500 efectivos desde el pasado mes de enero. A Salamanca arribaron 200 elementos del ejército y Guardia Nacional, que en coordinación con la policía municipal mantienen dispositivos de proximidad social con la finalidad de inhibir hechos delictivos en zonas con alto índice de inseguridad, principalmente en las comunidades de la zona oriente y sur.