Se quejan de la falta de transporte público

Usuarios que acuden al nuevo panteón municipal y a la universidad UTS denuncian que el transporte público que acude a esta zona no realiza el recorrido correspondiente sobre la avenida Universidad.

“Yo ocupo el transporte público para poder llegar a la universidad y me ha tocado ver que hay gente que va al panteón, pero el transporte no ha querido llevarlos hasta este lugar, he escuchado que les mencionan que la ruta hasta ahí llega, todo por no querer llevarlos al panteón”, explicó Andrea Batalla.

El recorrido que se tiene desde la escuela UTS hasta llegar al nuevo panteón municipal es cercana a los 800 metros, en donde las personas tienen que realizar este recorrido pie tierra con la posibilidad de ser víctimas de los amantes de lo ajeno.

Este es el caso de Ivette Martínez quien acudió al panteón municipal a visitar a su ser querido que se encuentra en el nuevo panteón municipal, sin embargo detalló que la ruta 23 no la llevó hasta el lugar en donde se encuentra ubicado.

“Vengo de Los Prieto a visitar a mi familiar que se encuentra en este panteón, pero pensé que la combi me llevaría hasta donde está el panteón, pero ahora me tocará caminar todo esta calle. Como sea uno puede llegar caminando pero las personas mayores si las dejan aquí para que caminen hasta el panteón, sería muy complicado para ellos”, comentó.

Aunado a la falta de transporte público, también se presenta la falta de rondines de seguridad pública ya que en el lugar se encuentra un complejo habitacional, a lo que los usuarios han solicitado este apoyo por parte de los conductores de transporte público ya que al ser una zona despoblada pueden ser víctimas de asaltos en el tramo de más de 800 metros para llegar al panteón municipal.