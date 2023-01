Se prevé nulo crecimiento económico en 2023

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- En el tema de economía, para el 2023 se prevé un ejercicio de muchos retos, ya que el consenso de las expectativas de crecimiento para México en este año, están debajo del 1%, por lo que será un año prácticamente de crecimiento económico nulo.

Así lo expuso el economista Mauricio Hernández, quien explicó que el crecimiento económico que tuvo México en el 2022, que en mucho fue un efecto rebote por la crisis económica que se sufrió en el 2020 y 2021, se empezará a agotar dicho crecimiento financiero en el 2023, pero lentamente.

“Todavía observaremos presiones inflacionarias en el país, por lo menos en el primer semestre, y todo ello plantea retos importantes para las y los mexicanos, en materia económica”, enfatizó.





Contextualizó que en el 2022 se sostuvo de manera importante el valor del peso frente al dólar, básicamente por tres factores: primero, México logró exportaciones récord; segundo, se han visto entradas de divisas nunca antes vistas por efecto de las remesas; y tercero, por un efecto de relocalización de muchas inversiones en el mundo, ante los problemas logísticos y de transporte de mercancía, muchas inversiones han llegado al Continente Americano, y México ha sido un país receptor de una parte importante de estas inversiones, para poder estar más cerca del mercado estadounidense, como estrategia para enfrentar estos problemas de logística de distribución de mercancías.

“Estos tres factores, las exportaciones, las remesas y la relocalización de las inversiones más cerca, al punto de donde se van a demandar los bienes y servicios, hicieron que se observara una entrada muy importantes de divisas en dólares a México que sostuvo el valor de tipo de cambio”, comentó.

Señaló el economista Mauricio Hernández que será un año prácticamente de crecimiento económico nulo. | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

Sin embargo, agregó, para el 2023 se prevé que la economía estadounidense entre a un proceso de recesión, y ello va a comprometer la capacidad de México para seguir exportando, y va también a comprometer la capacidad de recibir remesas en el país, y ello pudiera tener un efecto favorable en el tipo de cambio.

“Yo no me atrevería hablar de una crisis económica en el 2023, pero sí me atrevería a decir que el país no va a crecer económicamente, seguirá sufriendo de los efectos inflacionarios, y eso plantea retos muy específicos para las familias en México”, puntualizó.





Para afrontar dicha situación, el catedrático de universidades, recomendó a las familias de Celaya y Guanajuato, a ser muy disciplinado en la forma en que se ejecuta los gastos en los hogares, hacer un presupuesto en familia, en donde de manera muy objetiva se prioricen cuáles son los destinos de gasto más importantes al momento de gastar el ingreso de los hogares.

“Aquellas familias que tienen capacidad de ahorro, mantener dichos ahorros en algún tipo de instrumentos que los proteja de los efectos de la inflación, no dejar los ahorros debajo del colchón, o en una cuenta de cheques que no produce ninguna utilidad financiera, sino buscar algún instrumento de inversión que proteja el ahorro, y tenga un rendimiento por lo menos igual a la inflación que está sufriendo el país”, mencionó.

Por último, el especialista en economía y catedrático universitario recomendó cuidar mucho el empleo porque no será sencillo el mercado laboral en el 2023.