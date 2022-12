Busca sector agave tequila mantener certificación ARA

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- Alejandro Villaseñor Segundo, presidente del Sistema Producto Agave Tequila en Guanajuato, dijo que el objetivo primordial del sector para 2023 es mantener la certificación ARA y con ello posicionar a Guanajuato como el principal proveedor de la industria y con prácticas sustentables que abonen para mitigar los efectos del cambio climático.

Buscan aumentar producción de tequila.

En entrevista con El Sol de Irapuato, dijo que buscan realizar plantaciones en las que no se dé la tala de ningún árbol y además prevenir la erosión del suelo, añadió que para ello se trabaja de la mano con todos los productores y garantizar las buenas prácticas ambientales.

Añadió que cuentan con un proyecto y que es trabajado en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), con el cual se garantizará que no haya tala de árboles.

Producción de agave debe ser sustentable.

"Los proyectos en producción es seguir plantando de todo y vamos a seguir cuidando la certificación ARA, manteniendo esa parte, es agave cero reforestación, esto quiere decir que sean plantaciones donde no tengas que cortar un árbol, es un proyecto que se trae con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial para que todas las plantaciones sean sustentables y no tengamos que estar deforestando y debemos cuidar que no haya erosión de suelos.

Refirió que Guanajuato ya es el principal proveedor de la industria grande del tequila y muestra de ello es que cuentan con una producción de más de 50 mil hectáreas de agave y más de 150 millones de plantas".

Dijo que los empresarios del sector agave tequila están comprometidos para que la producción se realice de manera responsable y que la tierra de Guanajuato se mantenga fértil, pues es un referente nacional en materia agrícola.

"El reto es seguir plantando, ya somos el principal proveedor de la industria grande del tequila y traemos una producción de poquito arriba de 50 mil hectáreas de agave y arriba de 150 millones de plantas, queremos continuar siendo los grandes proveedores de la industria pero que seamos con un producto sustentable, que sean plantaciones certificadas donde no hay ninguna deforestación, esos son los retos en producción de agave, en producción de tequila es aumentar producción de tequila y esto va de acuerdo a la demanda que hay en el mercado, la demanda es alta y queremos fomentar en Guanajuato un porcentaje".