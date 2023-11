Salmantinos acuden a panteones a visitar a sus familiares

Con el arranque del operativo de la visita a los panteones municipales para el primero y dos de noviembre, se espera en los cementerios una afluencia importante de visitantes durante estos dos días, de acuerdo a la dirección de Servicios Públicos se espera una afluencia de más de cinco mil personas.

“Al venir a visitar a mi familiar, lo recuerdo como una persona hermosa, porque después de Dios ella me dio la vida y mientras yo tenga pensamientos, nunca la voy a olvidar y siempre que tenga tiempo, nunca la voy a olvidar” M.A Ramona Montenegro Diosdado, acudió al panteón de la Cruz a visitar a su madre Diosdado Amézquita.

Ramona Montengreo comentó que acudió al panteón de la Cruz desde la comunidad de La Ordeña. Comentó que el legado que dejaron sus padres son de hombres y tres mujeres, quienes año con año y día a día recuerdan a sus padres.

“Ella me enseñó saber respetar a toda la gente, a mi familia y más que a nada ayudar la gente que lo necesitara; hoy vine a dejarle sus flores favoritas, las Gladiolas, me dijo en vida que si no había para ponerle esas, no le pusiera nada y con sacrificio pero se las ponemos; también acudo al panteón de La Ordeña a visitar a mi papá Lázaro Montenegro Sauceda, quien en vida era una persona recta y siempre me enseñó a respetar y ver por la gente, al igual que mi mamá”, señaló.

Este operativo fue implementado por parte de las dirección de Protección Civil, Servicios Públicos Municipales, Tránsito y Vialidad y Fiscalización quienes se encargaron de la organización y acceso a los panteones municipales.

El acceso a estos panteones es desde las siete de la mañana en punto de las cinco de la tarde en donde de acuerdo al Director de Servicios Públicos Municipales había enfatizado que para este año se espera una afluencia de visitantes alrededor de cinco mil personas en los panteones, durante el primero y dos de noviembre.

Durante el día primero de noviembre es dedicado a todos los santos, día que es dedicado a los niños difuntos y el día dos a los adultos mayores. En estos días se tiene la creencia de que los familiares acuden al plano terrenal a degustar y jugar con las ofrendas que son puestas por sus familiares en el conocido altar de muertos.