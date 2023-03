Se encuentra en espera el proceso de agua tratada para PEMEX

Ante el proyecto que tiene el alcalde César Prieto Gallardo sobre la venta de agua tratada a PEMEX, el mandatario puntualizó que se encuentran en pláticas con autoridades municipales y federales para poder llevar a cabo este tema, para cuidar los recursos naturales de la ciudad.

Durante su tiempo de campaña, el actual alcalde de Salamanca César Prieto Gallardo, había comentado sobre la venta de agua tratada a la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA), PEMEX para que se pudieran apoyar con la reducción de la demanda de 500 millones de metros cúbicos del manto acuífero Valle de Santiago-Irapuato.

El mandatario salmantino, informó que se encuentran en pláticas con las autoridades de distintos niveles para poder concretar el hecho de que se le pueda suministrar agua tratada y con ello cuidar los recursos naturales de la ciudad.

“Hemos hablado con las autoridades del municipio, como del nivel federal, es un tema complicado para ellos, pero como lo dije aquí, no es un tema de solicitud, es un reclamo de la ciudadanía, donde queremos cuidar nuestros recursos naturales y evitar que el día de mañana los salmantinos presenten un problema de agua”, manifestó.

De acuerdo a la demanda que genera PEMEX se extraen una gran cantidad de litros por segundo para poder realizar las labores dentro de la refinería de Petróleos Mexicanos.

“Extraen entre 600 a 700 litros por segundo, y es una cantidad importantísima, que al final es de un proceso industrial, debemos de reutilizar el agua tratada y creo que se le da un nuevo uso, y en lugar de que se vaya al río, sigue su proceso, pero se deja de extraer agua del manto freático y se deja reposar para que ellos puedan contar con esa agua; en Salamanca son 400 por segundo lo que se gasta”, añadió.

En palabras del alcalde, explicó que se ocupa ver la parte técnica, la cual es viable, a lo que el comentó que “yo no me comprometeré en hacer un elefante blanco que luego me comprometa a mi o a otro funcionario; lo único que falta es la voluntad de firmar este convenio, PEMEX, CMAPAS y el municipio y poder realizarlo; Irapuato es un municipio hermano con el que tenemos muchas coincidencias, y esto puede afectar a la cuenta Valle de Santiago Irapuato, en donde Salamanca es el vaso de esta cuenca”, finalizó.