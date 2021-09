Se deben redoblar esfuerzos en seguridad

El síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas, señaló que aunque no se puede asegurar que existen las extorsiones en Salamanca, es un hecho que ciudadanos y sobretodo comerciantes las han padecido.

Síndico del Ayuntamiento, José Luis Montoya Vargas.

Dijo que esta situación es lamentable y se requiere de una especial atención para que la autoridad realice investigaciones e indagatorias que puedan llevar a desarticular esas células que generan extorsiones.

Respecto a las mantas que aparecieron este jueves en la ciudad, explicó que correspondieron a un grupo delictivo que se deslindó de los ataques ocurridos el pasado fin de semana.

“Al final de cuentas, las investigaciones las están llevando a cabo las Fiscalías del Estado y la Fiscalía General de la República y tienen que continuar atendiendo el problema, aquí más que ganándose el terreno de Salamanca existe la presencia de grupos delictivos , y creo que al final de cuentas es una realidad y no podemos cerrar los ojos y decir que no existen, pero se ha trabajado de manera ardua y decidida”.

El funcionario reiteró que el Ejército Mexicano está en el municipio con una presencia muy importante y no es que hubiesen abandonado la ciudad sino que están presentes y con lo ocurrido el pasado fin de semana se redobló el esfuerzo y la presencia. Destacó que los hechos delictivos iban sustancialmente a la baja, y pero luego del ataque con explosivos se vuelve a poner en alerta máxima, por lo que se deben redoblar esfuerzos y continuar aportándole la seguridad.

“Yo no tengo datos que me hagan decir con certeza que hay grupos delincuenciales, si los hay porque están los delitos, ahí están los homicidios, ahí está el delito de extorsión, el delito de robo y de verdad de las cosas es que no pueden ser perpetrados por personas solitarias, entonces la verdad de las cosas es que el crimen organizado no sólo está en Salamanca sino en el país entero y es una situación complicada, sin embargo yo mencionaba que somos un pueblo que confía en sus instituciones; en el Ejército, en la Marina, la Guardia Nacional y vamos a seguir confiando porque tenemos que acabar con la inseguridad”, finalizó.