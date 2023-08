Se continúan presentando problemas en alumbrado público

Por más de dos semanas sobre la avenida Sol se han registrado alrededor de 8 luminarias encendidas, en donde a pesar de los reportes de los habitantes de la colonia La Gloria y Constituyentes no se han atendido esta problemática por parte de las autoridades locales.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En el cruce de la Avenida Sol con Paseo Río Lerma, se han contabilizado alrededor de ocho luminarias que continúan presentando problemas en las fotoceldas, lo cual ocasiona que se encuentren encendidas las veinticuatro horas del día, acortando el tiempo de vida útil de estos servicios públicos brindados a la población salmantina.





Comentan que por lo menos se encuentran alrededor de 8 luminarias encendidas.





Christina, habitante de la colonia La Gloria, platicó que estas luminarias llevan aproximadamente dos semanas en estas condiciones, en donde su inconformidad, es que esto puede ocasionar que estas luminarias se puedan apagar en cualquier momento y dejar sin alumbrado a esta zona de la ciudad.

“Tenemos varias semanas en esta situación, y si primero nos quejábamos de que no tenemos alumbrado, ahora con esto, pues no sabemos que hacer. Ya hemos reportado esta situación pero pues parece que no nos toman en cuenta”, explicó.





Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.





Además del problema que presentan sobre la falla de alumbrado público es la falta de funcionamiento de los diversos semáforos que se encuentran ubicados en los puentes negros, en donde en ocasiones son utilizados como espacio para carreras ya sea durante la tarde o en la noche.

“También lo que nos afecta es la falta de los semáforos en los puentes negros, sobre esta lado del sur, están colocados pero no funcionan, solo están encendidos los que se encuentran en el lado de Nativitas y estos parece que solamente los tenemos de adorno, además de que esta calle es utilizada como pista de carreras ante la falta de semáforos y también de la inconciencia de la ciudadanía”, comentó.









Ante el problema reportado sobre el fallo de las luminarias, la gente que habita tanto en las colonias La Gloria y Constituyentes, exhortan a las autoridades municipales correspondientes a tomar cartas en el asunto sobre el tema de luminarias encendidas las veinticuatro horas del día.