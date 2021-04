Se contagian de Covid 400 adultos mayores que estaban vacunados

En Guanajuato, 400 personas que fueron vacunadas contra la Covid-19 se contagiaron de la enfermedad; sin embargo, ninguno de ellos desarrolló un cuadro grave.

Así Lo Dijo...

“Son cerca de 400 casos en ese sentido, la mayoría de los pacientes afortunadamente se han recuperado”.

Daniel Díaz Martínez | Secretario de Salud de Guanajuato.

Así lo informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien dijo que esto demuestra dos cosas: que las vacunas han resultado ser eficientes, pues el biológico recibido les protegió de tener un cuadro grave o de fallecer, pero otro el otro lado que el tener la vacuna no es sinónimo de inmunidad y por ello la recomendación es no relajar las medidas sanitarias, sobre todo para no ser transmisores del virus.









“Hay casos en personas que han recibido al menos una dosis o incluso las dos dosis. Hay que recordar que de estas 698 mil 246 dosis aplicadas no corresponden al mismo número de ciudadanos, porque algunos de ellos han recibido dos dosis, entonces todavía estamos lejos no más allá del 11% y ha habido casos en personas que han sido vacunadas, son cerca de 400 casos en ese sentido, la mayoría de los pacientes afortunadamente se han recuperado”, dijo el Secretario de Salud durante su intervención diaria que tiene en la televisora estatal TV4.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Fallecen 12 guanajuatenses por coronavirus

Daniel Díaz Martínez explicó que estas 400 personas que se contagiaron aun estando vacunados tuvieron una recuperación, pero la posibilidad de transmitir el virus sigue latente, si no aplican los protocolos sanitarios.

“La vacuna protege de casos graves o de la posibilidad de morir y no debemos de confiarnos, se necesita la segunda dosis y se necesita el refuerzo para ampliar esa capacidad de respuesta del sistema inmunológico, además de mantener un estilo de vida saludable”.









El Secretario de Salud señaló que aún no se puede hablar de que en el estado haya una inmunidad colectiva o de rebaño, pues sólo se ha vacunado a 11% de la población, cuando para poder lograr un escenario de mayor protección es contar con un 80% de la población protegida, por lo que exhortó a seguir usando cubrebocas, realizar un lavado constante de manos, usar alcohol en gel y evitar en lo posible las reuniones masivas, a pesar de que el semáforo amarillo ha permitido la apertura de más giros comerciales,todo se tiene que hacer con cuidados y con responsabilidad.