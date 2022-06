Se acerca temporada con mayores temperaturas

Las altas temperaturas prevalecen en la entidad y Salamanca no es la excepción, a pesar de que el pasado fin de semana se registraron algunas no aminoraron la sensación térmica que esta temporada ha alcanzado temperaturas que van de los 33 a los 36° C, mismas que llevan la firma del cambio climático provocado por el hombre.

En este sentido, Juan Jesús Martínez García titular de la Jurisdicción Sanitaria V, recomendó extremar precauciones para evitar golpes de calor que lleve a una deshidratación grave, por lo que mencionó que la hidratación constante es vital, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 12 y 16 horas, así como usar ropa que cubra la mayor superficie de la piel y usar productos de protección solar, para evitar afectaciones derivadas de altas temperaturas como quemaduras en la piel, insolación e infecciones gastrointestinales.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se avecina la temporada más calurosa del año con el fenómeno denominado canícula del 03 de julio al 11 de agosto, por lo que exhorta a la ciudadanía evitar exponerse innecesariamente a los rayos de sol, así como atender las indicaciones de la Secretaria de Salud Pública para prevenir enfermedades.

“Hay que mantenerse hidratado, usar ropa fresca de preferencia de colores claros de manga larga, gorras, sombreros, sombrillas; lavar, desinfectar y consumir alimentos frescos; de presentar náuseas, vomito, mareos, calentura, boca seca o malestar general acudir a su centro de salud más cercano, dado que la contingencia sanitaria aumenta nuestra vulnerabilidad, por lo que se pide permanecer en casa, respetar la sana distancia y uso obligatorio del cubrebocas”, detalló el funcionario.

Aunado a ello, el titular de la Jurisdicción Sanitaria V, recordó que ante cualquier síntoma de golpe de calor, se debe de acudir a su centro de salud más cercano sobre todo adultos mayores y niños menores de cinco años que es la población que se mas afectado ante una descompensación y llevar a un cuadro grave que requiera hospitalización.

Así mismo a través de la Secretaría de Salud, se promueven modelos de vida saludables para cuidar a la población, mediante una cultura de prevención que permita prevenir enfermedades.