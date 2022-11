Sancionarán a bar de Guanajuato capital por actos transfóbicos

GUANAJUATO, Gto.(OEM-Informex).- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña, advirtió una sanción contra el titular del bar Grill en Guanajuato capital, por actos transfóbicos en contra de Amy, quien el pasado 29 de octubre fue víctima de actos de discriminación por personal del lugar.

Lo anterior informó el munícipe guanajuatense por medio de su cuenta oficial de Facebook, en donde expuso su molestia por los hechos referidos hacia Amy, una chica trans quien fue víctima de actos transfóbicos al momento de acudir a Guanajuato en el marco de la celebración de Halloween.

Cabe hacer mención que fue luego de que la joven hizo uso de la red social TikTok (con el usuaria @amy_nicc) para exponer su denuncia, por los actos discriminatorios de los que fue víctima, en el vídeo de alrededor de 5 minutos relató lo vivido en el bar el pasado mes de octubre.

Narró que fue al momento de ingresar al baño de mujeres, cuando una mujer de limpieza habría manifestado su inconformidad y pese haber ingresado una primera vez sin contratiempos, fue en la segunda ocasión cuando se le pidió que no hiciera uso de los sanitarios femeninos, sino el de caballeros, para posteriormente referirse llamándola “amigo”.

Contó que al percatarse de los hechos, comenzó a grabar lo ocurrido con su teléfono celular, sin embargo luego de un acalorado intercambio de palabras, una mujer seguridad le arrebato el móvil al tiempo que le pedía eliminar el vídeo, el cual accedió hacerlo para terminar con la discusión en la que otros clientes ya habrían involucrado.

Refirió que entre los acuerdos llegados fue el que avisará al momento de hacer uso del sanitario para que fuera acompañada por personal del bar, lo que aunque le causó molestia, lo respetó, sin embargo de manera reiterada por el resto de los trabajadores fue víctima de actos discriminatorios.

Además, les pediremos que todo el personal tome un curso sobre no discriminación y diversidad sexual, estaré muy al pendiente y seguiremos trabajando por ser una ciudad incluyente. — Alejandro Navarro (@ANavarroMX) November 8, 2022

Dijo que el acceso al bar fue de 3 mil pesos, ya que se hacía acompañar por unos amigos, quienes también una vez dentro del lugar realizaron un consumo de una botella de vino de un valor de 12 mil pesos. O sea en total les fuimos a dar 15 mil pesos para recibir transfobia y discriminación”.

Fue luego de que el vídeo se viralizó en las redes sociales, llegó a las autoridades municipales, así como a la Procuraduría estatal de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, el alcalde de Guanajuato, lamentó lo ocurrido, al tiempo que dijo haber logrado entablar comunicación con Amy, "saben que casi no me enojo, pero me entero que en un bar de Guanajuato Capital, Amy vivió un acto de discriminación, son cosas que no podemos seguir tolerando y no lo haremos; platiqué con ella para ofrecerle mi apoyo y hacerle saber que tomaré cartas en el asunto y procederemos a sancionar al bar en cuestión", (sic).

De igual forma indicó que "les pediremos que todo el personal tome un curso sobre no discriminación y diversidad sexual, estaré muy al pendiente y seguiremos trabajando por ser una ciudad incluyente", (sic).