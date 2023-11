Gran afluencia en callejonada de ánimas

Con gran éxito se llevó a cabo la” Callejoneada de Ánimas”, en donde los participantes recorrieron diversas calles del centro histórico, mientras disfrutaron de una velada agradable donde pudieron conocer las leyendas que le dan la identidad al municipio petrolero.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Estuvo muy bonito, sobre todo el recorrido con la estudiantina y la recreación de las leyendas, porque hay muchas leyendas que no conocía y son tradiciones que deben de pasarse a los jóvenes y niños para que ellos sigan conociendo la cultura de aquí; en lo general a mí y a mi familia nos gustó mucho esta experiencia”, explicó la salmantina Mónica Esquivel.

Con una afluencia aproximada a los 350 asistentes, la Callejoneada de Ánimas inició cerca de las seis de la tarde, teniendo como punto de inicio el evento municipal el cual tiene como objetivo de que los asistentes puedan pasar un momento agradable, siendo amenizado por la música de la estudiantina de la facultad de ingeniería DICIS.

La Dirección de Turismo llevó a cabo este evento, quien señaló que dicho recorrido tendría una duración de dos horas aproximadamente, recorriendo diversas calles del primer cuadro de la ciudad, esto como parte de la semana cultural del Día de Muertos.

“Yo no me sabía la leyenda del Fantasma de la Novia Triste, y más leyendas que nos presentaron durante esta callejoneada. Me gustaría que las leyendas no solamente no las den a conocer en estas fechas, esto debería de realizarse más seguido y también llevarlo a las escuelas en donde los niños también puedan conocer estas leyendas salmantinas”, comentó.

Dentro de las leyendas con la que los salmantinos pudieron iniciar este recorrido fue ¿Por qué Ladran los Perros? en donde los espectadores pudieron conocer la historia de una mujer que quiso ver lo que sus mascotas miraban de manera nocturna, llevándose la peor sorpresa de su vida, teniendo una duración de 20 minutos.

Al término de esta leyenda se llevó a cabo una caminata acompañados por música y los actores quienes llevaron a los presentes a la segunda locación, el jardín de los Niños Héroes en donde se llevó a cabo la leyenda de “el Fantasma de la Novia Triste, leyenda que narra la historia de un fantasma que se les aparece a los hombres solitarios que se encuentran a altas horas de la noche, quienes al ser confundidos con el novio que nunca llegó a la boda, quién prometió casarse con ella en la Parroquia Antigua de Salamanca.

De igual manera en el Jardín Xidoo se llevó a cabo la presentación de la leyenda Las Comadres, para finalmente concluir las Callejoneada de las Ánimas en punto de las ocho de la noche.