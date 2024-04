Salmantinos desconocieron el debate por la alcaldía de Salamanca

Tras llevar a cabo el primer debate por la alcaldía de Salamanca, ciudadanos salmantinos manifestaron el no conocer a la totalidad de los contendientes por el municipio, indicaron que es necesario el poder conocer a fondo las propuestas de los candidatos para con ello poder emitir una elección adecuada del por quién votar el próximo dos de julio.

“Conozco a algunos, he escuchado a hablar de César quien fue el presidente de aquí, Gerardo Arredondo si lo conozco porque es empresario y a Coral Valencia no la conozco personalmente pero sé que estuvo dentro del municipio; hasta ahorita creo que está muy desabrida las campañas, no sé cuáles sean sus propuestas, hasta ahorita no sé que propongan, no se si se de la continuidad de César o llegue otro nuevo. Yo me fijaría en el tema de seguridad, pero cada vez vamos de mal en peor, pero también esperamos que haya más trabajo pero sobre todo para los jóvenes”, J. Florencio Moreno.

Para la alcaldía de Salamanca están con tendiendo Coral Valencia Bustos por parte de Movimiento Ciudadano, Conchita Cornejo por parte del Partido Verde Ecologista, Gerardo Arredondo por la coalición, PRI, PAN, PRD, Israel Marmolejo Arellano por Partido del Trabajo, y por la reelección César Prieto Gallardo, quienes en el debate pasado dieron a conocer las propuestas que se tiene para mejorar Salamanca.

“Me he enterado por los vecinos que están de acuerdo en qué sea el mismo, y pues de ser así esperemos que siga; nosotros vivimos en una calle con tierra, queremos pavimento. yo me fijaría en el tema de obra pública, y seguridad porque también estamos inseguros en Salamanca; todavía no han ido a la colonia y si necesitamos que vayan para conocer las propuestas que tienen. Solamente conozco a César Prieto, a Coral Valencia y a Gerardo Arredondo”, comentó Ismael Ramírez.

Los ciudadanos explican que de los cinco aspirantes que se tienen para la presidencia de Salamanca, son pocos los que son reconocidos, por lo que esperan que en este más de mes y medio, puedan darse a conocer en las diversas colonias y comunidades.

“No vi el debate, porque no me di cuenta, yo casi no me meto en el tema de la política, pero sí iré a votar. Voy a ver cómo está la cosa porque así no podría votar, necesitaría conocer las propuestas de los candidatos, para mi me interesaría más obras y que haya trabajo para nosotros”, concluyó el ciudadano Refugio Andrade.