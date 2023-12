Salmantino pide al municipio con la limpieza de un predio baldío

El activista social Juan José González Sánchez acudió a las instalaciones de la Presidencia Municipal para solicitar la intervención en un predio baldío ubicado en la calle Comonfort, el cual es utilizado como refugio para “maleantes”, además de ser utilizado como sanitario público, por lo que se pidió la remediación y restricción de acceso al lugar.

“Yo traigo esta obra porque nosotros trabajamos donde están los problemas sociales para el bien del pueblo salmantino, este problema es referente a problemas de salud, la cual se encuentra entre las calles Comonfort y Maravatío en donde queremos que saquen todo”, manifestó Juan José.

En diversas ocasiones se ha incendiado esta vivienda de la calle Comonfort y Maravatío.

El ciudadano acudió a la presidencia municipal de una manera peculiar, lo que generó la sorpresa de las autoridades municipales, en donde se encontraban el alcalde César Prieto Gallardo, Alejandro Meneses Molina, director de Desarrollo Social y Bienestar, y Aarón Gasca Aguinaco, director de Servicios Públicos Municipales.

“Me hicieron caso, valió la pena mi sacrificio, mi dignidad y vergüenza, tuve que poner todo para que se atendiera; esta denuncia ya tiene mucho tiempo, pero yo tengo como tres meses reportándolo, yo estoy al pendiente de las gentes que están ahí porque están enfermas, ahora que salga el sol como va a vaporizar toda esa mugre, los niños de por ahí están enfermos de la piel y garganta y quisiéramos que le pusieran atención”, comentó.

Entró de una manera peculiar a la presidencia municipal.

Al ser recibido por el personal municipal, se le informó que este tema se estará atendiendo a la brevedad posible, para evitar que este lugar siga siendo un foco rojo al sur del municipio de Salamanca.

“Nos dijeron que irán a arreglar todo lo de afuera pero el foco de infección está dentro de una casa que no sabemos de quién es, pero eso es muy fácil porque ellos pueden saber en catastro quién es el dueño, y la verdad yo no construiría una casa para que sea utilizada como sanitario público además de un centro de vicios y ahí se meten todos los vagos, es todo un foco de infección”, comentó.

El activista comentó que tras sostener una reunión con el director de Servicios Públicos Municipales, espera que no solamente se quede en comentarios y realmente se tomen en cuenta las solicitudes.

“El director de Servicios Públicos atenderá el tema de afuera, pero quiero que se les ponga atención al tema de adentro de la vivienda; él me aseguró que mandarán la maquinaria; y si no me hacen caso me voy con el gobernador y si no hacen caso me voy con el presidente”, enfatizó.

Al realizar un recorrido por la zona se pudo constatar que se encontraba maquinaria pesada realizando acciones de limpieza en la periferia de esta vivienda, misma que en diversas ocasiones se ha incendiado desde su interior generando los malos olores para los habitantes de la colonia fraccionamiento Del Parque Cuarta Sección.