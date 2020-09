Sale Guanajuato junto con nueve estados de la Conago

CHIHUAHUA, Chih.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Valleho, junto con los mandatarios de Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Colima decidieron no participar más en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues consideraron que ésta ya no tiene el peso y además de que en los últimos meses la asistencia a las mismas se convirtió en un diálogo sin ida y vuelta, pues había preguntas pero no respuestas.

El Dato...

Los gobernadores que dejaron la Conago son:

·Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de Nuevo León

·Miguel Riquelme Solís, Coahuila

·Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas

·Martín Orozco Sandoval, Aguascalientes

·Javier Corral Jurado, Chihuahua

·José Ignacio Peralta, Colima

·José Rosas Aispuro, Durango

·Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Guanajuato

·Enrique Alfaro Ramírez, Jalisco

·Silvano Aureoles Conejo, Michoacán





Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, habló en representación de los gobernadores de este organismo y señaló que su salida de la Conago no tiene nada que ver con quien preside a ésta, como es Juan Manuel Carreras, mandatario estatal de San Luis Potosí, a quien le expresaron su reconocimiento; sin embargo, señaló que la Conago ha perdido peso, asistir a ella se convirtió en un ejercicio de entelequia.





En Chihuahua, los gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron su salida de la Conago.





“La Conago perdió fuerza y todo el potencial que tenía como un órgano de interlocución entre gobernadores para lograr acuerdos que incidirán en el bien de todos los mexicanos, hoy ni siquiera funciona, se convirtió en una ente equis que fue mermada por el reparto discrecional de los recursos federales”.

El Dato...

El gobernador de Chihuahua llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no verlos como enemigos.

Por ello, refirió que se tomó esta decisión, la cual dijo que fue “altamente pensada y discutida, que el día de hoy a contado con una decisión unánime”.

A fortalecer las otras alianzas

Hace dos semanas, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue de los primeros en alzar la voz y decir que el modelo de la Conago estaba agotado y por ello la idea era fortalecer las otras alianzas que tenía Guanajuato, como la de la Región Centro Bajío Occidente para poder detonar proyectos de forma conjunta para la zona, así como la de la Alianza Federalista, para pelear por un reparto equitativo e los recursos, sobre todo a los estados que integran ésta, que son además los que más aportan para la economía del país.

Así, desde la alianza Centro Bajío Occidente, la cual la confirman los estados de Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro y Aguascalientes se busca convertir a esta zona en la más competitiva de América Latina, pues busca equipararse a la zona de Bavaria, en Alemania, o a la de Burdeos, en Francia, ambas con corredores industriales muy importante en Europa y donde se le está apostando a que esta área sea un centro logístico importante y para ello cuentan con la asesoría de Singapur y donde Guanajuato sería el hub logístico del país.





Por unanimidad, los mandatarios de la Alianza Federalista coincidieron en su salida de la Conago, pues dijeron que ésta perdió fuerza.





Por su parte, Alianza Federalista está integrada por estados que creen en el Federalismo y por ello lo defienden, donde un punto importante es el impulso a un nuevo Pacto Fiscal que le permita a los estados recibir de forma más equitativa los recursos que generan, en tanto que la Alianza de Gobernadores de Acción Nacional impulsa temas de la agenda partidista, por lo que a decir del mandatario guanajuatense estas alianzas han tenido más eco que los temas que se tratan en la Conago.

“En la Conago hay gobernadores que seguramente no tendrán entre sus prioridades estos temas que traemos, unos por vecindad y otros por tema de partidismo”, dijo el gobernador de Guanajuato durante una entrevista con Organización Editorial Mexicana y donde se anticipaba la posible salida de la Conago, la cual finalmente quedó confirmada durante la tarde del lunes.